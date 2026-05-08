"Контакт хороший, терять смысла нет": кто мог слить информацию фигурантам "пленок Миндича" об обысках

8 апреля были обнародованы новые фрагменты "пленок Миндича". В очередной опубликованной части фигуранты дела "Мидас", а именно Игорь Миронюк и Дмитрий Басов, обсуждают возможности использования заместителя руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Андрея Синюка как источника конфиденциальной информации о следственных действиях в отношении них.

Эти эпизоды публикует "Украинская правда". На записях фигуранты называют Синюка "хорошим контактом", который готов "помогать и подтверждать" информацию, однако советуют использовать его осторожно и только в исключительных ситуациях.

Согласно протоколам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), 16 октября 2025 года, за несколько недель до обысков, Андрей Синюк заходил во внутреннюю базу антикоррупционных органов. Он осуществлял поиск информации по Александру Цукерману, Игорю Миронюку и другим фигурантам, хотя Синюк официально не входил в состав прокуроров в этих производствах.

Предполагается, что фигуранты получили предупреждение, поскольку их выезд был срочным. В частности, водитель Александра Цукермана в разговоре вспоминал, что получил приказ "собираться" за короткое время до выезда в Вену, несмотря на возражения самого Цукермана о "плановом" характере поездки.

Однако Миронюк и Басов на записи разговора выражают сомнения относительно надежности Синюка. Они опасаются, что он может вести "двойную игру" или документировать их, поэтому предлагают сначала проверить его на других делах.

Что говорит сам Синюк о "сливе" информации

В интервью с журналистом Михаилом Ткачом бывший заместитель руководителя САП Андрей Синюк категорически отрицает свою причастность к утечке информации по делу "Мидас". Он утверждает, что не имел доступа к расследованиям, связанным с Тимуром Миндичем, "Энергоатомом" или другими фигурантами дела.

По его словам, он не участвовал ни в каких совещаниях и не изучал соответствующие документы, а владел лишь общей информацией из медиа. Андрей Синюк отметил, что не передавал никаких фамилий, дат или материалов уголовных производств третьим лицам.

Кроме того, он заявил, что узнал об обысках в день их проведения через Telegram-каналы. Он выразил надежду, что правоохранительные органы установят реальный источник утечки информации, поскольку сам он "на 100% уверен", что информация не исходила от него.

Ранее OBOZ.UA писал, что участники коррупционных схем Тимура Миндича могли получить от СБУ "сливы" о стежке со стороны антикоррупционеров. Также они обсуждали непосредственное вмешательство в ситуацию Офиса президента.

