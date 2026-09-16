"Зимняя поддержка" на сезон 2026-2027: кто может получить 19 400 грн

"Зимняя поддержка" на сезон 2026-2027: кто может получить 19 400 грнУязвимые семьи из прифронтовых общин могут получить 19 400 грн

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В Украине действует единовременная выплата в рамках "Зимней поддержки" для уязвимых семей, которые живут в прифронтовых громадах. На прохождение отопительного сезона 2026/27 года домохозяйства могут получить по 19 400 грн, а заявления будут принимать до 30 октября 2026 года.

Всего помощь планируют предоставить более чем 380 тыс. семей, или около 1 млн человек. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Общий объем выплат по программе составляет более 7,4 млрд грн. Деньги предоставляют международные и национальные гуманитарные организации, часть средств поступила на Гуманитарный счет Минсоцполитики, открытый в Национальном банке Украины.

Кто может получить 19 400 грн

Право на помощь имеет домохозяйство из прифронтовой громады, если в его составе есть хотя бы один человек, который относится к определенным категориям. В частности, речь идет о семьях, в которых есть:

человек, получающий пенсию по инвалидности;

получатель жилищной субсидии на коммунальные услуги или приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива;

одинокий нетрудоспособный пенсионер;

получатель помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц;

одинокая мать, получающая соответствующую помощь;

ребенок, на которого назначена помощь при рождении;

многодетная семья, получающая помощь на детей;

человек с инвалидностью с детства или ребенок с инвалидностью;

лицо, не имеющее права на пенсию, или человек с инвалидностью, получающий государственную социальную помощь;

получатель государственной социальной помощи по уходу;

семья с ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительского попечения, в детском доме семейного типа или приемной семье;

семья патронатного воспитателя.

Отдельно предусмотрена возможность получить помощь для людей, которые на момент обращения не получают соответствующую социальную выплату. Это касается лиц с установленной инвалидностью, многодетных семей и одиноких нетрудоспособных людей пенсионного возраста. Их статус необходимо подтвердить документами.

На дату подачи заявления человек должен фактически проживать в одной из громад, включенных в соответствующий перечень. Эта территория не должна быть временно оккупированной.

Помощь назначается один раз на домохозяйство, независимо от количества его членов и количества категорий, которым соответствуют жители. То есть если в одной семье одновременно есть, например, человек с инвалидностью, ВПЛ и многодетная семья, это не означает, что семья получит три выплаты. Общая сумма составит 19 400 грн.

Как оформить выплату

Заявление можно подать в Пенсионный фонд Украины, ЦНАП или сельский, поселковый либо городской совет. Решение о назначении помощи принимает Пенсионный фонд. После этого деньги перечисляют на банковский счет или выплачивают наличными через "Укрпочту". Обратиться нужно до 30 октября 2026 года.

Программа предусматривает два порядка финансирования, но сумма в обоих случаях одинаковая – 19 400 грн. Один порядок реализуется за средства ЮНИСЕФ и Украинского Красного Креста через Гуманитарный счет Минсоцполитики, другой – за средства УВКБ ООН и других гуманитарных организаций.

Разница заключается в том, в какой орган нужно подавать заявление в зависимости от перечня громады. Местные власти или Пенсионный фонд должны сообщить заявителю, по какому именно порядку оформляется помощь.

Подавать заявление сразу по обоим порядкам не нужно. Данные будут проверяться, поэтому выплата все равно будет только одна.

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