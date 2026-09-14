Украинцы могут получить до 7 тыс. грн на аренду жилья: кто именно и как оформить выплату

Некоторые ветераны, демобилизованные защитники, полицейские и спасатели могут получать компенсацию за аренду жилья – от 3 328 до 6 656 грн в месяц в зависимости от населенного пункта. Наибольшая выплата предусмотрена в Киеве, Днепре, Львове и Одессе, а оформить пособие можно через местный орган по вопросам ветеранской политики или ЦНАП.

Видео дня

Соответствующее право на компенсацию определяет постановление Кабинета Министров Украины № 252. Помощь предусмотрена для людей, которые после службы нуждаются в поддержке при оплате арендованного жилья, в частности из-за отсутствия собственного жилья или невозможности проживать в нём.

Кто имеет право на выплату

Компенсацию могут оформить ветераны, которые уже уволились с военной службы и имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны. В то же время помощь доступна и для отдельных уволенных защитников, которые принимали участие в боевых действиях или были мобилизованы, но еще не успели получить официальный статус УБД или лица с инвалидностью вследствие войны.

Отдельно предусмотрена возможность получения компенсации для уволенных сотрудников полиции и спасателей, которые выполняли задачи по защите Украины, но на момент обращения еще не оформили соответствующий статус участника боевых действий. Таким образом, отсутствие уже оформленного статуса в отдельных случаях не лишает человека возможности претендовать на помощь. В то же время должны быть выполнены другие условия, установленные правительством.

Отдельно государство предусмотрело компенсацию за аренду жилья для ветеранов, которых страна-агрессор лишила личной свободы из-за защиты Украины. После возвращения из плена такой человек может претендовать на выплату, если у него нет собственного жилья или его жилье было уничтожено или повреждено. Право на компенсацию также может возникать, если жилье ветерана расположено на временно оккупированной территории.

Сколько можно получить на аренду

Размер компенсации зависит от места проживания. Наибольшая выплата предусмотрена для арендаторов жилья в крупнейших городах. Ежемесячные суммы составляют:

6 656 грн – если жилье арендуется в Киеве, Днепре, Львове или Одессе;

– если жилье арендуется в Киеве, Днепре, Львове или Одессе; 4 992 грн – в областных центрах;

– в областных центрах; 3 328 грн – в других населенных пунктах.

В то же время компенсация не означает, что государство полностью оплачивает аренду квартиры или дома. Если фактическая стоимость жилья превышает установленный размер помощи, разницу арендатор должен оплачивать самостоятельно. Например, если человек арендует жилье во Львове за 10 тыс. грн в месяц, максимальная компенсация составит 6 656 грн, а остальные 3 344 грн он должен оплатить владельцу самостоятельно.

Также выплата может быть меньше, если жилье снималось не в течение всего месяца. В таком случае сумму рассчитывают пропорционально количеству дней фактического проживания.

Как оформить компенсацию

Для получения помощи необходимо обратиться по месту нахождения арендуемого жилья. Заявление можно подать в структурное подразделение органа местного самоуправления, отвечающее за вопросы ветеранской политики. Еще один вариант — обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Соответствующая административная услуга имеет номер 02606, документы можно подать лично. Также предусмотрена возможность отправить их по почте заказным письмом.

Если у человека возникают трудности с оформлением, сотрудники соответствующего органа могут помочь подготовить необходимые документы и определить размер компенсации. Кроме того, ветераны могут обратиться за помощью к специалисту по сопровождению ветеранов и ветеранок. При оформлении заявителю необходимо предоставить реквизиты банковского счета в формате IBAN, поскольку именно на него будут поступать средства.

На какой срок назначают выплату

Сначала компенсацию назначают на шесть месяцев аренды жилья. По истечении этого периода в отдельных случаях выплату можно продлить еще на шесть месяцев. В частности, если у человека нет собственного жилья, помощь может быть продлена на следующий период при условии сохранения права на неё.

Деньги перечисляются ежемесячно непосредственно на банковский счет получателя. Важно, что компенсация привязана к конкретному месту аренды. Поэтому в случае переезда или изменения других обстоятельств, влияющих на право на пособие или его размер, получатель должен уведомить об этом соответствующий орган.

В каких случаях необходимо сообщать об изменениях

Получатель не может просто продолжать получать компенсацию, если его жилищные обстоятельства изменились. О важных изменениях необходимо сообщать, в частности, если человек:

приобрела собственное жилье;

сменила место жительства;

получила возможность пользоваться другим жильем;

имеет другие обстоятельства, которые могут повлиять на право на компенсацию или ее размер.

Такое уведомление необходимо для того, чтобы орган, назначивший выплату, мог своевременно скорректировать её или прекратить, если оснований для помощи больше нет. Отмечается, что это также позволяет избежать ситуаций с неправомерными переплатами, которые впоследствии могут потребовать вернуть.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы получат единовременную помощь в размере 19 400 грн на период отопительного сезона. Однако не все — только те, кто проживает в прифронтовых общинах. Для этого им нужно будет подать специальное заявление через Пенсионный фонд, ЦНАП или местные власти. Последний день подачи заявления — 30 октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!