Предлагая минимальную зарплату на следующий год на уровне 8688 гривен в условиях, когда минимальная потребительская корзина уже сейчас превышает 11,2 тыс. грн, Кабмин не просто констатирует неспособность государства гарантировать хотя бы базовые человеческие потребности и обрекает на нищету множество украинцев, но и стимулирует налоговых уклонистов держать на достаточно низком уровне удельный вес "белой" – то есть официальной – части зарплаты в ее полной фактической сумме, вследствие чего минимальный налог на доходы физических лиц составит лишь 1564 грн (18% от МЗП), а минимальный единый социальный взнос – 1911 грн (22%).

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Единый налог для ФОПов второй группы тогда будет равен 1738 гривень (20% от МЗП), не очень высокими окажутся и штрафы за нарушение трудового законодательства, зависящие от размера минзарплаты.

Все это – обратная сторона бюджетной жадности, вследствие которой государство за возможность сверхнизких зарплат бюджетникам будет расплачиваться налоговыми и прочими недопоступлениями.

Кстати, доллар в 2026 году будет стоить согласно прогнозу КМУ 44,7 грн (в конце года - 44,8), так что минзарплата будет составлять менее $200, хотя и весьма близко к этой сумме: 194,4, то есть такое впечатление, что от 200 долларов и отталкивались, немного дополнительно подстраховавшись.

Это – по нарастающей – даже чуть больше, чем сейчас в Монголии и Конго, но значительно меньше Ирана, в сверх полутора раз меньше Вануату в Океании, в 2 с лишним – меньше минзарплаты в Албании, в 3 с "очень лишним" – меньше минзарплаты в Черногории, в 4 с лишним - румынской, в 5 - чем в разделённом Кипре (о странах "чересчур развитых" и не говорю).

Месседж насчет возвращения в Украину беженцев – достаточно слабый и неуверенный.