Новая зарплата для украинцев: Кабмин хочет установить минималку, которой не хватит даже на базовые продукты и услуги

В Украине минимальную зарплату в 2026-м повысят всего на 688 грн. И это при том, что в 2025-м минималку вообще не пересматривали. Такое повышение приведет к еще большему разрыву между тем, сколько денег нужно взрослому для обеспечения базовых потребностей, и размером минимальной зарплаты.

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Кабинет Министров не смог убедить партнеров в необходимости более значительного роста зарплат. Ради экономии бюджетных средств решили провести фактически минимальную индексацию. Но на самом деле такое решение только консервирует бедность.

О том, какой должна быть минимальная зарплата и почему решение правительства не поможет украинцам, читайте в материале OBOZ.UA.

Сколько украинцев получают минималку

Официально на минималку в Украине живут около 1,5 млн работающих. Большинство из них получают зарплату двумя частями: первая – официальная минималка и вторая часть – неофициальная, в конверте. Это позволяет работодателю платить меньше налогов. В результате есть сотни компаний, в которых 8 тыс. грн зарабатывает даже руководитель предприятия.

Например, сейчас Житомирская областная библиотека для детей и юношества приглашает на работу библиотекаря с высшим образованием и опытом работы на зарплату 8 тыс. грн. Таких вакансий только на портале Государственного центра занятости – более 11,4 тысячи. От 8 тыс. до 10 тыс. грн – более 25,8 тыс. вакансий. В основном такие зарплаты предлагают бюджетникам в небольших населенных пунктах.

Минимальная зарплата – социальная гарантия. Она установлена в большинстве стран Европы. Есть несколько методов расчета минималки. Директива ЕС 2022/2041 об адекватности минимальных зарплат рекомендует устанавливать минималку на уровне 50-60% медианной зарплаты. Медианная – это "правильно посчитанная" средняя зарплата. Это та зарплата, которая находится в середине ряда зарплат.

Например, если взять четырех работающих, среди которых один (директор) получает 50 тыс. грн, а трое – по 10 тыс. грн, средняя будет составлять 20 тыс. грн. Такая средняя зарплата на самом деле вызывает ложное представление о том, что большинство работающих из списка получает именно такую сумму. Однако на самом деле трое из четырех зарабатывают ровно в два раза меньше – 10 тыс. грн, а одна высокая зарплата "исказила" статистику.

Чтобы не допустить таких обобщений, используют медианную зарплату – в упомянутом случае она будет составлять 10 тыс. грн. С одной стороны, медианная зарплата не учитывает самые маленькие и самые большие зарплаты (потому что берется только та зарплата, которая находится ровно в середине списка зарплат по размеру), однако она демонстрирует, на какую зарплату может рассчитывать большинство работников.

Например, согласно данным work.ua, медианная зарплата в Украине составляет по состоянию на июль 2025-го аж 25 тыс. грн. Эта зарплата рассчитана из 193,3 тыс. размещенных вакансий. Однако на самом деле в некоторых случаях в одной размещенной вакансии ищут сразу несколько сотрудников. Кроме того, часто работодатели вообще не указывают размер зарплаты. А в некоторых отраслях, а также в маленьких населенных пунктах работников часто находят без помощи кадровых порталов.

Еще один фактор, который может частично искажать статистику work.ua – разница между зарплатами в вакансиях и теми зарплатами, которые сейчас платят сотрудникам. Из-за того, что в некоторых компаниях отсутствует ежегодная индексация зарплат, новым сотрудникам могут предлагать большие зарплаты, чем получают те, кто уже работает.

Совсем другую статистику показывает Пенсионный фонд. Он учитывает только те зарплаты, с которых уплачен единый социальный взнос. И по их данным по состоянию на июнь2025-го украинцы в среднем зарабатывают 20,3 тыс. грн. Эта статистика вообще не учитывает зарплаты в конвертах.

Какой должна быть минималка, чтобы хватило на жизнь в Украине

Минимальная зарплата не может быть меньше прожиточного минимума. В Украине прожиточный минимум считается из стоимости потребительской корзины. В нее входит минимальный набор товаров и услуг. Например, в корзине предусмотрена одна демисезонная куртка для пенсионера аж на 8 лет, для работающего – на 5 лет. Одних плавок работающему должно хватить на четыре года, пенсионеру – на 10.

То есть на самом деле корзина не соответствует реальным потребностям. Стоимость этой корзины в ценах мая составляет 11 259 грн. То есть все, кто зарабатывает меньше 11,2 тыс. грн, находятся за чертой бедности и не могут позволить себе даже базовый набор товаров и услуг. То есть работающий украинец может получать меньше, чем нужно для выживания.

Если использовать европейские рекомендации, минимальная зарплата по состоянию на сейчас должна быть на уровне хотя бы около 12 тыс. грн (это половина медианной зарплаты). При этом минималка не может быть меньше 11,2 тыс. грн, иначе это противоречит самому принципу установления социальных гарантий.

Федерация профсоюзов обращалась к правительству с предложением установить с 1 января 2026 года минималку на уровне не ниже 50% от прогнозной среднемесячной заработной платы работников на конец 2025 года. Речь идет о минимальной заработной плате ориентировочно в 12 195 грн.

Собеседники OBOZ.UA в правительстве рассказывают: Бюджетную декларацию согласовывали с международными партнерами и кредиторами, поэтому даже повышение минималки на 688 грн требовало определенных усилий. Мол, чем выше минималка, тем выше расходы на бюджетников и тем больше дефицит бюджета. Однако на самом деле опыт прошлых лет показал, что рост минималки сразу же приводит к увеличению поступлений от налогов и сборов. Это необходимый шаг не только для обеспечения хотя бы минимального уровня жизни для работающих, но и способ вывести хотя бы часть зарплат из тени.

Какую минималку платят в соседних странах?

Украина имеет самую низкую в Европе минимальную зарплату. Евростат по состоянию на январь 2025-го (обновленные данные ожидаются в конце июля) опубликовал минималку в ряде стран, в которых установлены социальные гарантии. Украина – на последнем месте.

По состоянию на начало этого года в пересчете на евро минималка составляла 182 евро (по состоянию на начало июля – уже 163 евро). В то же время в Молдове зарабатывают от 285 евро.

"Национальная минимальная заработная плата обычно применяется ко всем работникам или по крайней мере к подавляющему большинству работников в стране. Она устанавливается законом, часто после консультаций с социальными партнерами, или непосредственно национальным межотраслевым соглашением", – отмечают в Евростате.

Минимальная заработная плата в ЕС колеблется от 551 евро в месяц в Болгарии до 2638 евро в месяц в Люксембурге. По состоянию на 1 января 2025 года 22 из 27 стран ЕС имели национальную минимальную заработную плату. Есть 5 стран ЕС, которые не имеют национальной минимальной заработной платы: Дания, Италия, Австрия, Финляндия и Швеция.

Украина продолжает свое движение на пути к евроинтеграции. Одна из задач – постепенно достичь европейских стандартов оплаты труда. Без этого вернуть украинцев, которые уже работают за рубежом, домой будет крайне трудно. Дешевая рабочая сила больше не служит экономическим преимуществом. Это лишь способствует трудовой миграции на фоне и без того тяжелой демографической ситуации.