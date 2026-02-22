Ждать ли скачка цен на продукты из-за отключения света: в Нацбанке обратились к украинцам

Отключения света в Украине повышают расходы бизнеса и создают дополнительное давление на цены через генераторы, топливо и тарифы. Однако, по прогнозу, резкого скачка инфляции не ожидается, а рост цен будет умеренным и в конце года составит около 7,5%.

Об этом рассказал аналитик Нацбанка Артем Вдовиченко. По его словам, пик энергодефицита пришелся на первый квартал 2026 года. В этот период нехватка электроэнергии временно достигала около 12% из-за разрушения энергетических объектов и повышенного потребления в морозные дни.

В среднем же за год дефицит мощностей, по прогнозу регулятора, составит около 6%. Именно эти цифры легли в основу экономических расчетов. В регуляторе отмечают, что худший этап страна проходит сейчас, и в дальнейшем ситуация должна постепенно стабилизироваться благодаря ремонту сетей, импорту электроэнергии и адаптации потребителей.

Постоянные отключения электроэнергии не могут не тормозить экономическую активность. Бизнес вынужден останавливать производство, менять графики работы или переходить на автономные источники питания. По подсчетам НБУ, энергодефицит "съест" около 0,4 процентного пункта от потенциального роста экономики в 2026 году.

В то же время общий прогноз остается положительным. Даже с учетом потерь от блэкаутов, реальный ВВП Украины, по оценкам регулятора, вырастет на 1,8%. Это означает, что экономика, несмотря на все вызовы войны и энергетические проблемы, сохраняет способность к постепенному восстановлению.

Главный канал влияния блэкаутов на кошельки украинцев – это рост расходов бизнеса. Предприниматели вынуждены инвестировать вгенераторы, зарядные станции, аккумуляторы и топливо. Все эти расходы неизбежно закладываются в конечную цену товаров и услуг.

Кроме того, возможно давление на цены со стороны тарифов и административной инфляции. Однако в НБУ подчеркивают, что это влияние уже учтено в прогнозе, а значит, не станет неожиданностью для рынка.

Несмотря на опасения населения, регулятор не ожидает резкого ускорения инфляции. По прогнозу НБУ, в ближайшие месяцы рост цен даже несколько замедлится. Во второй половине 2026 года инфляция может временно ускориться, но на конец года стабилизируется на уровне около 7,5%.

В среднесрочной перспективе Нацбанк настроен оптимистично, что в последующие годы инфляция, по базовому сценарию, постепенно будет снижаться до целевого показателя 5%. НБУ регулярно оценивает уровень энергодефицитов с учетом потребления электроэнергии, возможностей генерации и импорта, а также погодных условий.

