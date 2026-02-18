На мировом рынке произошел резкий разворот: цены на шоколад могут существенно снизиться

Мировые цены на какао упали более чем на 70% от рекордных уровней 2024 года из-за накопления запасов и снижения спроса, что создает предпосылки для удешевления шоколада в ближайшие месяцы. В то же время резкое падение цен угрожает доходам фермеров в странах-производителях и может иметь долгосрочные последствия для стабильности рынка.

Об этом Bussiness Day. Фьючерсные контракты на какао опустились почти до 3 500 долларов за тонну – это примерно на 75% ниже пиковых значений декабря 2024 года.

Еще в 2024 году какао стало одним из самых дорогих аграрных товаров в мире. Цены взлетели до максимумов за более чем 40 лет из-за неурожаев в Кот-д'Ивуаре и Гане двух ключевых производителях какао, климатических сбоев, старения плантаций и хронического недофинансирования отрасли. Высокая стоимость сырья заставила производителей шоколада резко повысить розничные цены, что в свою очередь больно ударило по спросу в Европе и Северной Америке.

Нынешнее падение цен объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, в странах-производителях начали накапливаться значительные запасы какао-бобов. В Кот-д'Ивуаре сообщают о переполненных складах, ведь международные покупатели, в частности крупные шоколадные компании, воздерживаются от активных закупок из-за неопределенных перспектив сбыта.

Во-вторых, глобальный спрос на шоколадную продукцию заметно снизился. После рекордного подорожания в 2024 году многие потребители просто не смогли позволить себе прежние объемы потребления. Даже несмотря на удешевление какао в последние месяцы, продажи шоколада восстанавливаются медленно, что создает дополнительное давление на рынок сырья.

По данным Международной организации какао, средняя цена какао упала более чем на 70% от исторических максимумов и сейчас колеблется вблизи 3 600 долларов за тонну. Представители отрасли отмечают, что резкое падение цен может иметь серьезные последствия для фермеров. Национальный президент Ассоциации фермеров-какао Нигерии отмечает, что рынок какао традиционно руководствуется законами спроса и предложения, однако цены часто формируются на международных биржах без учета реальных затрат производителей.

В Нигерии, которая входит в пятерку крупнейших производителей какао в мире, фермеры уже предупреждают, что если тенденция к удешевлению сохранится, они могут начать вырубать какао-деревья и переходить на альтернативные культуры.

Гана, второй по величине производитель какао в мире, уже скорректировала внутренние закупочные цены, пытаясь согласовать их с новыми мировыми реалиями и сохранить конкурентоспособность экспорта. Аналитики отмечают, что падение цен частично облегчает финансовое давление на переработчиков и трейдеров, которые в 2024 году были вынуждены привлекать дополнительное финансирование для закупок сырья.

По словам стратега по аграрным товарам J.P. Morgan, нынешняя ситуация отражает не только коррекцию после ценового пика, но и более широкое давление на потребительские расходы в мире. Даже если какао дешевеет, розничные цены на шоколад могут снижаться медленно.

