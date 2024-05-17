Зеленский подписал закон о резком повышении штрафов за нарушение правил военного учета: какими будут суммы

Штрафы за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета (в частности, за то, что не стал вовремя на учет) повысят до уровня 17 000 до 25 500 грн для aизлиц, и до 59 500 грн для юрлиц. Это в разы выше нынешних штрафов от 510 до 850 грн.

Повышение штрафов предусматривает законопроект №10379, который 17 мая подписал президент Владимир Зеленский. Изначально предполагалось, что этот документ должен вступить в силу одновременно с законом о мобилизации № 10499, который заработает с 18 мая.

После вступления законопроекта в силу территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) смогут выписывать штрафы за нарушение законодательства о воинской обязанности, обороне и мобилизации (ст. 210 и ст. 210-1 КУоАП) без составления протокола – выносить постановление об этом. Обжаловать штраф можно будет уже в судебном порядке.

Согласно документу размер штрафов во время военного положения будут выше, чем в мирное время. Так, штраф за нарушение правил военного учета (ст. 210 КУоАП) установят на таких уровнях:

в мирное время – от 3400 до 5100 грн;

в особый период (в том числе во время военного положения) – от 17 000 до 25 500 грн.

Штраф за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 210-1 КУоАП). Для граждан:

в мирное время – от 5100 до 8500 грн;

в особый период (включая военное положение) – от 17 000 до 25 500 грн.

Для юридических лиц и должностных лиц органов власти, предприятий, учреждений, организаций штрафы будут выше. Так:

в мирное время – от 17 000 до 34 000 грн;

в особый период (в частности, во время военного положения) – от 34 000 до 59 500 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон о мобилизации № 10499. Уже 17 апреля документ был опубликован в "Голосе Украины". То есть новый закон заработает уже с 18 мая.

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