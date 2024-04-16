Зеленский подписал новый закон о мобилизации в Украине: когда вступит в силу

Президент Владимир Зеленский во вторник, 16 апреля, поставил подпись под проектом закона №10449 о мобилизации в Украине. Документ вступит в силу через месяц.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады. "Возвращен с подписью президента", – говорится в карточке законопроекта.

Документом, среди прочего, вводится базовая общевойсковая подготовка, повторное прохождение ВВК для ограниченно пригодных, а также ограничение права вождения авто для уклонистов.

В то же время в законопроекте не идет речь о демобилизации и ротации военных.

Согласно тексту документа в редакции Комитета ВР, этот закон вступит в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования, за исключением абзацев 12 и 13 подпункта 2 пункта 8 раздела I настоящего закона (о внесении изменений в части 4 и 5 статьи 6 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации"), которые вступают в силу через восемь месяцев со дня, следующего за днем опубликования этого закона.

Кабинету Министров поручено, среди прочего, в восьмомесячный период с момента опубликования этого закона принять нормативно-правовые акты, вытекающие из частей 4 и 5 статьи 6 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о усовершенствование механизмов ротации военнослужащих в условиях действия военного положения, их увольнения и медико-социальной реабилитации.

Напомним, что депутаты Верховной Рады 11 апреля одобрили во втором чтении законопроект о мобилизации №10449. За соответствующее решение проголосовали 283 парламентария.

Согласно регламенту и Конституции Украины, документ должен был подписать спикер ВРУ и передать на подпись президенту, после чего через месяц закон вступает в силу.

Что предполагает новый закон о мобилизации?

Среди основных положений принятого документа:

– вместо срочной службы вводится базовая военная служба сроком на пять (в мирное время) и три (в военное время) месяца. Украинцы в возрасте до 24 лет смогут выбирать год и период ее прохождения;

– вводится базовая общевойсковая подготовка, которая с 2025 года станет элементом обучения в вузах всех форм собственности;

– военнообязанным не нужно будет идти в ТЦК, чтобы обновить данные. Это можно будет сделать онлайн в личном кабинете или в ЦПАУ. Граждане, состоящие на воинском учете, могут в добровольном порядке создать личный электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста;

– остается норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью, а также демобилизация в связи с освобождением из плена (если военнослужащий не желает продлить службу);

– военнообязанные, признанные ограниченно пригодными, должны повторно прийти ВВК;

– получившие II-III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) должны пройти повторный медосмотр для определения пригодности к службе.

– военнослужащие в случае заключения первого контракта имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки.

Также новый закон о мобилизации затрагивает находящихся за рубежом граждан Украины военнообязанного возраста. Так, в течение 60 дней им нужно будет обновить персональные данные в ТЦК. В то же время сделать это можно будет дистанционно по электронной почте, телефону или через электронный кабинет.

Документом предусмотрено ограничение права вождения авто для уклонистов от военной службы (хотя есть исключения).

Во время проверки документов военнообязанных уполномоченный представитель ТЦК или полицейский будет осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации.

Новый закон обязывает иметь при себе военно-учетный документ и показать его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГПСУ. На период мобилизации это касается всех граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которые стоят на воинском учете или сняты с него.

Резонанс в обществе вызвало то, что из проекта закона №10449 исключили норму о демобилизации военных после 36 месяцев непрерывной службы. Сделали это по просьбе министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Вероятно, теперь правительству поручат разработать отдельный законопроект, который будет регламентировать вопрос освобождения от военной службы во время действия правого режима военного положения. На его разработку заложили срок в восемь месяцев.

Кроме того, 10 апреля депутаты ВРУ проголосовали (пока в первом чтении) за отдельный законопроект №10379 по усилению ответственности за военные правонарушения. Он предусматривает штрафы за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета, нарушение законов об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации, в частности во время военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, перед рассмотрением законопроекта о мобилизации №10449 в Верховной Раде выступил командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль. Он заявил, что украинская армия держит оборону из последних сил, поэтому призвал депутатов поддержать нормативный акт.

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