В Украине изменили процесс переоформления авто: нового подготовили для украинцев

В Украине внедрили нововведение в приложении Дія, позволяющее гражданам узнать причину отказа в перерегистрации автомобиля непосредственно через приложение. Это значительно упрощает процесс, уменьшая потребность в личных обращениях в сервисные центры МВД.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. "Команда Дії постоянно дорабатывает водительские услуги совместно с МВД и сервисными центрами. Теперь Дія будет указывать причину, если вам вдруг отказано в перерегистрации ", – говорится в сообщении.

Раньше, чтобы узнать причину отказа в перерегистрации автомобиля, гражданам приходилось обращаться в сервисный центр МВД. Это требовало дополнительного времени и усилий, что создавало некоторые неудобства. Теперь же эта информация будет доступна непосредственно в приложении. Это нововведение направлено на повышение удобства использования государственных услуг и уменьшение бюрократических процедур.

Если гражданину будет отказано в перерегистрации автомобиля, он получит уведомление в приложении с указанием причины отказа. Это позволит быстрее понять, какие документы или информацию необходимо предоставить для успешной перерегистрации транспортного средства.

Для перерегистрации автомобиля через Дію необходимо подать заявку на получение услуги. Это может сделать заявитель лично или через законного представителя. В заявке должны быть указаны паспортные данные, налоговый номер участников сделки, а также свидетельство о регистрации автомобиля. Услуга доступна только физическим лицам и только для первой продажи транспортного средства в текущем году.

Первым шагом является генерация заявки на продажу автомобиля. После этого заявка посылается покупателю, который может внести дополнительную информацию и выбрать, желает ли он получить пластиковое свидетельство о регистрации, будет ли достаточно цифрового документа. После внесения всех необходимых данных формируется договор купли-продажи, проходящий автоматическую проверку по базам и реестрам.

Администратор сервисного центра печатает свидетельство регистрации транспортного средства, а если покупатель выбрал номерной знак, его закрепляет работник сервисного центра. Полный пакет документов передается в ГП "Инфотех", которое направляет свидетельство о регистрации и номерной знак в Укрпочту для доставки до 10 дней.

По словам Михаила Федорова, по состоянию на июль 2024 украинцы перерегистрировали автомобили через Дію более 140 тысяч раз. Это свидетельствует о большой популярности и эффективности сервиса среди граждан.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине рассматривают законопроект, который позволит органам МВД получать расширенную информацию из государственных реестров для проверки личных данных во время перерегистрации автомобилей и получения водительского удостоверения. Это должно снизить нагрузку на работников сервисных центров и минимизировать риск ошибок при оформлении документов.

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