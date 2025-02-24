У начальника отдела полиции Киева конфисковали квартиру и авто: названо имя

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал у начальника одного из отделов столичной полиции автомобиль Volkswagen Touareg 2016 г.в., а также квартиру в Киеве площадью 94,8 кв.м. Имени правоохранителя не называют, однако по данным журналиста Олега Новикова, речь идет о начальнике отдела контроля над оборотом оружия ГУ Национальной полиции Киева Юрие Нерухе.

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"Высший антикоррупционный суд конфисковал Volkswagen Touareg 2016 года выпуска и квартиру в Киеве площадью 94,8 кв. м начальника отдела контроля над оборотом оружия Главного управления Национальной полиции столицы Юрия Неруха. Суд встал на стороне прокурора САП и считал, что у Неруха и его родственников не было достаточно средств для приобретения этого автомобиля", – сообщил журналист.

При этом он подчеркнул: решение пока неокончательное. Его еще можно обжаловать в апелляционной палате.

В свою очередь, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) рассказали: ВАКС удовлетворил иск прокурора о признании необоснованными и гражданской конфискации активов на 3,3 млн грн, которые формально принадлежат жене Неруха, но фактически используемых им самим.

"Установлено, что близкие родственники чиновника в 2021-2022 годах приобрели квартиру в Киеве и автомобиль Volkswagen Touareg, 2016 г.в. не имея законных доходов", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее у чиновника украинского Министерства внутренних дел (МВД) конфисковали элитный автомобиль Škoda Kodiaq 2023 года выпуска стоимостью более 2 млн грн – Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) подтвердила законность взыскания обнаруженных у него необоснованных активов. Также были конфискованы 4,634 млн грн.

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