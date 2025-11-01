Зарплаты военных с 1 ноября: сколько будут платить

В Украине с 1 ноября денежное обеспечение (зарплаты) военных не изменится. Вместе с тем будут сохранены все существующие доплаты.

Как говорится в Законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлении Кабинета министров № 168, размер дополнительных денежных выплат в месяц для военнослужащих составляет:

30 тыс. грн для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ.

для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ. 50 тыс. грн для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями; 100 тыс. грн для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для тех, кто попал в плен;

для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для тех, кто попал в плен; 70 тыс. грн доплаты для тех, кто находится на передовой месяц.

Составляющие, которые выплачиваются каждому военному в зависимости от его звания, должности и продолжительности службы:

Должностной оклад – это основная часть денежного обеспечения, которая зависит от должности военного. Высшие должности имеют большие оклады, определяющие базовый уровень денежного обеспечения. Оклад по воинскому званию — это составляющая денежного обеспечения военнослужащего, который выплачивается ему в зависимости от присвоенного воинского звания (например, рядовой, сержант, лейтенант) независимо от должности, которую занимает военнослужащий. Надбавка за выслугу лет — это выплата, которую получает военнослужащий за продолжительность своей службы в Вооруженных силах или других силовых структурах. Эта надбавка начисляется в процентах к окладам (должностного и по воинскому званию) и увеличивается с ростом количества лет службы начиная с 5% (для 1 года службы) до 50% (для 25 лет и более).

Размер награды никоим образом не зависит от того, являются они контрактниками или мобилизованными. А на нее именно влияют указанные выше факторы – в том числе должность, звание.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 необходимо иметь 23 года стажа.

