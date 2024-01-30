Зарплаты военных с 1 февраля: сколько будут платить

В Украине с 1 февраля зарплаты военных не изменятся. Размер довольствия зависит от того, какие задачи выполняют военные.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA.Кроме зарплаты и премии, военные могут получать дополнительные выплаты за выполнение боевых задач, за выслугу лет или обретение научной степени. Поэтому выплаты у каждого военного чаще всего разнятся. Детальнее объяснили в постановлении КМУ № 168.

Срочники в ВСУ получают минимально 6 тыс. грн.

Военные, осуществляющие боевые/специальные задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с агрессией РФ против Украины, получают 30 тыс. грн.

Военные на линии столкновения имеют зарплату в 50 тыс. грн.

Военные ВСУ в зоне активных боевых действий или для лечения/реабилитации получают 100 тыс. грн.

Инструкторы получают 15-30 тыс. грн.

Курсанты — 2350 грн.

Согласно Постановлению КМУ № 975, на дополнительную выплату для военных могут рассчитывать те, кто получил инвалидность в результате боевых действий. Во время прохождения службы военные с инвалидностью получают одноразовую выплату от 70 до 120 прожиточных минимумов — 187 880-322 080 грн.

Если инвалидность была получена при выполнении служебного задания, выплата составит от 250 до 400 прожиточных минимумов — 671 000-1 073 600 грн. Выплаты рассчитываются индивидуально, в зависимости от группы инвалидности и приобретенных повреждений.

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