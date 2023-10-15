Придется быть более изобретательными: как изменилась ситуация на рынке труда в Украине

В Украине на рынке труда наблюдается тенденция, что все больше граждан хотят работать онлайн. При этом количество соискателей работы в прошлом месяце снизилось.

Об этом свидетельствуют данные популярного кадрового портала. Так, общее количество соискателей, обновивших или создавших резюме в сентябре, составило 335 908, что на 4% меньше по сравнению с августом.

Из-за того, что все меньше украинцев ищут работу, а вакансий становится больше, среднее количество отзывов на вакансию становится меньше. За прошедший месяц этот показатель упал еще на 4% и приблизился к самой низкой отметке за последние 3 года.

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Как отмечают специалисты портала, для эффективного рекрутинга работодателям придется быть все более изобретательными. В частности, работать над HR-брендом, создавать лучшие условия и предлагать вакансии соискателям, не рассчитывая исключительно на отзывы.

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