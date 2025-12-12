Украинцы открывают бизнес в ЕС: топ-5 стран, где легче всего начать собственное дело

Полномасштабная российская агрессия заставила миллионы украинцев покинуть родную страну, и большинство из них переехали в Евросоюз, где некоторые даже начали свой бизнес. Легче всего это сделать в Польше, Чехии, Германии и странах Балтии.

Об этом сообщает Ukraine Pulse. При выборе страны для старта собственного дела эксперты советуют учитывать ряд факторов, в частности налоговые ставки, доступ к целевому рынку, наличие украинского сообщества, возможность получения вида на жительство, знание языка и специфику самого бизнеса.

Польша

Преимущества: Территориальная близость к Украине, многочисленная украинская община, возможность общения на украинском языке.

Формальности: Для регистрации ООО необходим стартовый капитал в размере 5000 злотых (примерно 1200 евро). Оформление занимает от одной до двух недель.

Налогообложение: Для небольших предприятий предусмотрена ставка 9% на прибыль (при условии соответствующего годового оборота), стандартная ставка – 19%. Ставка НДС составляет 23%.

Программы помощи: Государство предлагает стартап-программы, грантовое финансирование инновационных инициатив, а также специальные условия для украинских беженцев.

Эстония

Преимущества: Полностью диджитализированное управление компанией, возможность дистанционной регистрации через систему e-Residency без физического присутствия в стране.

Формальности: Начальный капитал составляет 2500 евро. Онлайн-регистрация происходит за несколько часов.

Налогообложение: Инновационная модель – отсутствие налога на прибыль, которая остается в компании. Налогообложение 20% применяется исключительно к выплачиваемым дивидендам. НДС – 20%.

Программы помощи: Мощная инфраструктура для стартапов, государственное финансирование инновационных проектов, программы менторинга.

Чехия

Преимущества: Устойчивая экономическая система, качественная инфраструктура, умеренные затраты на ведение деятельности, близость чешского и украинского языков.

Формальности: Для регистрации s.r.o. (аналог украинского ООО) нужна символическая 1 крона. Регистрация завершается в течение недели.

Налогообложение: Ставка налога на прибыль – 19% (среди самых доступных в Евросоюзе). НДС – 21%. Малые предприятия могут использовать упрощенные системы.

Программы помощи: Инициативы CzechInvest для зарубежных инвесторов, инновационное грантовое финансирование, бизнес-акселераторы.

Германия

Преимущества: Ведущая экономика Европейского Союза, выход на общеевропейский рынок, поддержка беженцев и иммигрантов.

Формальности: Для UG (упрощенного варианта GmbH) достаточно 1 евро, для классической GmbH необходимо 25 000 евро. Процесс занимает от 2 до 4 недель.

Налогообложение: Корпоративный налог – 15% плюс муниципальные платежи (в сумме примерно 30%). НДС – 19%.

Программы помощи: Широкий спектр программ для стартапов и предпринимателей-иммигрантов, финансирование через KfW Bank, инкубационные центры во всех крупных городах.

Литва

Преимущества: Несложная регистрационная процедура, дружественное отношение к украинцам, быстрое оформление видов на жительство для бизнесменов.

Формальности: Начальный капитал – 2500 евро. Дистанционная регистрация осуществляется за 1-3 суток.

Налогообложение: Стандартная ставка на прибыль – 15%, малые предприятия могут воспользоваться льготной ставкой 5%. НДС – 21%.

Программы помощи: Инициатива Startup Visa для иностранцев-предпринимателей, грантовая поддержка от Lithuanian Business Support Agency, льготные условия для украинцев.

Как ранее уже сообщал OBOZ.UA, украинцы активно начинают собственное дело в Европе, но в течение первого года работы многие бизнесы закрываются. Это связано с трудностями, которые касаются, в частности, коммуникации с европейским клиентом, бюрократии и из-за непонимания местных бизнес-процессов.

