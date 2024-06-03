Зарплаты украинцев существенно выросли: кто получает больше всего

Средняя зарплата у Украины за год выросла почти на четверть. Выше всего оплачивается работа специалистов по IT-отрасли, финансистов и страхователей, а также на авиационном транспорте.

Как сообщает Государственная служба статистики Украины, в I квартале 2024 года средняя заработная плата в стране составляла 18 903 грн. Следует отметить, что это только номинальная зарплата, не учитывающая инфляцию, которая с января по март составила 5%.

Это на 22,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. До топ-5 наиболее оплачиваемых отраслей:

информация и телекоммуникации – 49473 грн (+35,6%);

финансовая и страховая деятельность – 39116 грн (+18,2%);

авиационный транспорт – 34 699 грн (+30%);

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 23 376 грн (22,5%);

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 22 809 грн (27,9%).

Наименьший уровень средней зарплаты в области функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры – 11 063 грн (+15,1%), у работников сферы творчества, искусства и развлечений – 11 532 грн (+13,6%) и в образовании – 12 649 грн (+14,4%).

В то же время, бизнес декларирует намерения повысить зарплаты работникам в течение 2024 года. В частности, 72% украинских компаний планируют увеличить оплату труда примерно на 11-15%, но это касается только официально трудоустроенных граждан.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине ожидается значительное повышение заработных плат вследствие несоответствия спроса и предложения, стимулирующего конкуренцию среди работодателей. Прогнозируется, что в 2025 году реальная заработная плата украинцев превысит довоенный уровень, а рост номинальных зарплат будет в дальнейшем поддерживаться благодаря усилению конкуренции за рабочую силу и увеличению занятости.

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