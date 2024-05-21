Работодатели планируют изменить зарплаты украинцев: на сколько могут повысить

В 2024 году 72% украинских компаний планируют повысить зарплаты своим работникам, в том числе на 11-15%. Это означает, что при средней зарплате в 17 442 грн прибавка составит примерно 2000 грн, а сама средняя зарплата вырастет до 19 361 – 20 058 грн.

Об этом говорится в исследовании Европейской бизнес ассоциации (EBA). Речь идет об официально трудоустроенных гражданах, в том числе работниках частных компаний.

Результаты показали, что 72% опрошенных компаний планируют повысить зарплаты своим работникам. В частности, 39% респондентов анонсировали повышение на 11–15%. Это означает, что при средней зарплате в 17 442 грн после повышения сумма вырастет примерно на 2000 грн (от 1919 до 2616 грн) и составит 19 361 – 20 058 грн.

Еще 28% HR-специалистов сообщили, что в их компаниях запланирован рост зарплаты на 6-10%. Прибавка составит от 1047 до 1744 грн. Остальные 13% менеджеров по персоналу отметили, что зарплаты увеличат на 2791-3488 грн, и только 2% прибавят специалистам более 21% (+3663 грн).

Традиционно самые высокие заработные платы украинцам предлагают в Киеве. Есть много вакансий с высоким доходом – от 30 до 50 тыс. грн. К примеру, тонировщики получают около 50 тыс. грн, автослесари – 39 тыс. грн. Полировщики получают 35 тыс. грн, высотники и экскаваторщики – 32,5 тыс. грн. Монтажники вентиляции – 34 тыс. грн, а сборщики мебели и теплотехники – 30 тыс. грн.

Однако работодатели все чаще отказываются брать людей без опыта работы, требуя от кандидатов хотя бы один год профессионального стажа. Это свидетельствует о том, что несмотря на высокие заработные платы, конкуренция на рынке труда остается высокой, а работодатели ищут квалифицированных специалистов, которые могут быстро адаптироваться к рабочему процессу.

В исследовании приняли участие 109 специалистов из сферы управления персоналом. Среди них 49% – руководители департаментов, 24% – менеджеры среднего звена, 26% – топменеджмент, а 3% – младший персонал. Более 60% участников данного исследования представляют международный бизнес, 50% компаний являются представителями крупного бизнеса, 43% – среднего бизнеса и 7% – малого бизнеса.

Опрос длился с февраля по апрель 2024 и охватывал период с августа 2023 по апрель 2024 года. Участие в исследовании было анонимным, что способствовало получению беспристрастных ответов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине все популярнее становится отдаленная работа. И тому есть причина – некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам за работу из дома более 40 тыс. грн.

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