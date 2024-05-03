Украинцам кардинально изменят зарплаты: прогноз НБУ

В Украине ожидается значительное повышение заработных плат вследствие несоответствия спроса и предложения, что стимулирует конкуренцию среди работодателей. Прогнозируется, что в 2025 году реальная заработная плата украинцев превысит довоенный уровень, а рост номинальных зарплат в дальнейшем будет поддерживаться благодаря усилению конкуренции за рабочую силу и увеличению занятости.

Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины (НБУ). Отмечается, что конкуренция заставит работодателей повышать зарплату, а реальная зарплата (с учетом инфляции) украинцев превысит свой довоенный уровень в 2025 году.

В то же время сохраняется давление в сторону повышения заработных плат как со стороны соискателей работы, так и повышения зарплат работодателями. "Зарплаты повышались высокими темпами, о чем свидетельствуют как косвенные показатели оценки доходов населения, так и повышение зарплат в вакансиях и резюме на сайтах поиска работы", – говорится в документе.

Кроме дефицита кадров, на повышении сказалось и повышение минимальной зарплаты (на 6% с января и почти на 13% с апреля 2024 года). "Трудности с поиском квалифицированных работников работодателями в условиях оживления экономической активности будут обуславливать дальнейшее повышение зарплат в частном секторе. Поэтому уже в 2025 году реальные заработные платы в экономике превысят свой довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем, в частности благодаря усилению конкуренции за рабочую силу с зарубежными". – отметили в НБУ.

В будущем потребительский спрос будет подпитываться увеличением занятости и возвращением мигрантов в страну. Средняя номинальная зарплата в Украине в прошлом году выросла на 17,4%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,7%.

В то же время в этом году прогнозируется рост номинальной зарплаты на 14,8%, реальной – на 8,1%. "В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,2%, реальная – на 6,5%, в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 8,6%, реальная – на 3,0% ", – указано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские работодатели сталкиваются со сложностями в привлечении квалифицированных работников из-за роста количества вакансий и повышения требований к зарплате соискателей. В последние месяцы зарплатные ожидания соискателей выросли на 22% – от 17 тыс. грн в 2022 году до 22,7 тыс. грн сейчас, тогда как работодатели остаются на уровне с предложением в 19,6 тыс. грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!