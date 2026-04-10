Замглавы ОП Мудрая удивила своим состоянием: на дочь оформили новый Lexus в 18 лет, а гражданский муж купил квартиру с огромной скидкой

Заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая едва ли не самая богатая чиновница на Банковой. Вместе с гражданским мужем, начальником управления работы с проблемными активами Нацбанка Павлом Полярушем, она зарабатывает миллионы гривен ежегодно. При этом, часть недвижимости представительницы ОП оформлена на мать, которая проживает в Израиле, и совершеннолетнюю дочь.

Еще до работы в ОП Мудрая и Поляруш с разницей в несколько месяцев купили квартиры в одном из ЖК "Укрбуда", который на тот момент возглавлял Максим Микитась. И если Мудрая купила квартиру по рыночной цене, то Полярушу "повезло" – цена квадратного метра для него оказалась в четыре раза ниже, чем у его гражданской жены.

Чем владеет влиятельная пара

Мудрая вместе с гражданским мужем Полярушем задекларировала доходы на сумму около 8,1 млн грн в 2025-м. Замглавы ОП указала почти 2,8 млн грн от облигаций, 523,2 тыс. грн зарплаты в ОП, 423,1 тыс. грн от аренды, почти 71,3 тыс. грн процентов от банка и 17,5 тыс. грн дивидендов. А Павел Поляруш получил 3,5 млн грн зарплаты от НБУ.

Поляруш владеет еще с мая 2018-го квартирой площадью 90 кв.м в Киеве. В декларации указано, что стоимость на дату приобретения – 791,4 тыс. грн. По состоянию на момент покупки это примерно 30 тыс. долларов. За такую сумму можно было купить квартиру в столице такой площадью разве что в чрезвычайно плохом состоянии.

Оказывается, Поляруш стал владельцем квартиры в ЖК "Аристократ". Недвижимость в центре столицы построил "Укрбуд" во времена Максима Микитася. При этом из-за этого ЖК НАБУ расследовало растрату средств, ведь 20% квартир должны были достаться Нацгвардии, вместо этого им выдали квартиры в промзоне недалеко от метро "Красный хутор".

Сейчас квартира такой площадью, как у гражданского мужа Мудрой, стоит минимум 270 тыс. долларов. Можно было допустить, что конкретно в этом ЖК цены в 2018-м действительно могли быть ниже рыночных. Но через несколько месяцев после Поляруша в "Аристократе" купила квартиру и сама Мудрая. В ее собственности квартира площадью 55,7 кв.м, которую она официально купила за 2,1 млн грн (на тот момент это около 77 тыс. долларов). То есть для нее квадратный метр квартиры обошелся примерно в 1,4 тыс. долларов.

А для ее гражданского мужа, который купил квартиру в этом ЖК накануне, – всего около 333 долларов за квадратный метр. В четыре раза меньше.

В январе 2022-го Поляруш купил себе паркоместо в этом же ЖК "Аристократ", но уже по рыночной стоимости – 487,5 тыс. грн (на тот момент 17,4 тыс. долларов). То есть паркоместо в 17,6 кв.м каким-то чудом стоило больше, чем половина квартиры площадью 90 кв.м. Вот такая арифметика у начальника управления работы с проблемными активами Нацбанка.

В этом же доме соседнее паркоместо в январе 2022-го купила и Ирина Мудрая. Она потратила 487,5 тыс. грн. Мать замглавы ОП, 73-летняя Людмила Мудрая, родилась на Львовщине, всю жизнь прожила в Дрогобыче. Но ей также принадлежит квартира в Киеве площадью почти 70 кв.м, которую она получила на основании договора дарения в ЖК Park Avenue VIP.

По информации OBOZ.UA, по состоянию на апрель 2024-го ее местом жительства был Израиль, г. Ришон-ле-Цион. Город расположен на берегу Средиземного моря. Кстати, квартиру в Киеве, в ЖК Avenue 14-16, также оформили и на 76-летнюю мать Поляруша – Аллу Андреевну. В ее собственности жилье площадью 57,4 кв.м.

На 25-летнюю дочь Мудрой (падчерицу Поляруша) оформили новенький Lexus RX 2017 г.в., как только девушке исполнилось 18 лет. Ей также принадлежит дом площадью 138 кв.м в с. Богдановка на Киевщине. При этом, по информации OBOZ.UA, девушка проживает за границей.

Гражданство Израиля и конфликт гражданского мужа

Уже несколько лет в украинских СМИ периодически появляется информация о наличии у Мудрой гражданства Израиля. Там действительно проживает мать чиновницы и, вероятно, она имела возможность получить израильское гражданство. Государственный служащий может иметь паспорт только одной страны – Украины. Поэтому если Мудрая действительно имеет несколько паспортов, это может привести к ее увольнению.

OBOZ.UA направил запрос в Офис президента с просьбой прокомментировать, проходила ли Мудрая специальную проверку и был ли у нее обнаружен паспорт иностранного государства. Ответ на запрос OBOZ.UA опубликует отдельно.

Поляруш стал известен еще несколько лет назад. Так, 26 сентября 2024 года в Киеве произошел конфликт на парковке с участием руководителя НБУ Павла Поляруша и военнослужащего ВСУ Андрея Трацевского (позывной "Бессмертный"). По показаниям военного, Поляруш, находясь за рулем автомобиля Lexus (который принадлежит падчерице) в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал аварийную ситуацию, а затем начал угрожать наградным оружием, обещая прострелить ногу Трацевскому.

После инцидента полиция изъяла у Поляруша пистолет и открыла два уголовных производства по статьям "угроза убийством" и "причинение легких телесных повреждений". СМИ сообщают, что наградной пистолет Поляруш получил не за военные заслуги, а благодаря связям с Офисом Президента. Это вызвало значительный общественный резонанс, поскольку сам Поляруш не является участником боевых действий, и возникли вопросы о законности получения им оружия.

После этого чиновник НБУ ушел на больничный, однако вернулся из него и продолжил работать. А уголовные производства так ничем и не закончились.

В следующих публикациях OBOZ.UA расскажет о том, как может быть связана Ирина Мудрая с Максимом Микитасем и что еще стоит знать о ее деятельности. Продолжение следует...