За украинскую 1 копейку заплатят 14 тысяч: какого года должна быть монета

Некоторые старые украинские монеты могут принести своим владельцам большие деньги – ведь из-за их особенностей они считаются редкими и ценными среди коллекционеров. К примеру, за 1 копейку 1992 года разновидности 1.11 АЕ можно получить от 4 000 до 14 000 грн.

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Об этом сообщают специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Они отмечают, что узнать такую монету можно по:

округлой верхушке правого верхнего листа;

большим ягодам.

В то же время, обращают внимание специалисты, в обращении чаще всего встречается разновидность 1.11АА, которая ничего не стоит. Распознать же эту монету, по их словам, можно по маленьким ягодам на реверсе.

В целом же, отмечается, стоимость большинства 1-копечных монет равна их номиналу. Т.е., они стоят 1 копейку.

Нацбанк выводит из обращения гривни

Тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

Причин же, по которым Нацбанк решил вывести указанные банкноты из обращения, отмечается, несколько. В частности:

Намерение регулятора повысить качество наличности в обращении.

Желание НБУ оптимизировать наличный оборот.

"Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной находящейся в обращении национальной валюты", – резюмировали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на некоторых старых 1-гривневых монетах украинцы могут заработать большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что за них могут "отвалить" тысячи гривен.

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