За украинские 5 копеек заплатят более 10 тыс. грн: почему на монету начали охоту

Украинские 5 копеек 1992 года продают за 10 051 грн. Впрочем, цена не окончательная и может стать еще большей. Такая же стоимость обусловлена коллекционной особенностью монеты – у нее реверс (оборотная сторона) повернута на 180 градусов к аверсу (лицевой).

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Объявление размещено на специализированном ресурсе Violity. Его автор сообщает: разновидность монеты – 2БАм.

Кроме того, говорится в объявлении, монета отчеканена из магнитной стали. А также имеет зеркальную поверхность.

Подорожать же монета может, потому что продается по правилам аукциона. В настоящее время сделано уже было 12 ставок – первая составляла 1 грн. Т.е., в процессе торгов стоимость этих 5 копеек уже выросла более чем в 10 000 раз.

В целом же 5-копеечные монеты разновидности 2БАм достаточно дорогие и без дополнительных особенностей. Как рассказывают специалисты ресурса "Монеты-ягодки", стоимость таких монет составляет от 2 500 грн до 3 000 грн.

Какие особенности еще ценятся

Ценятся монеты и с другими особенностями. К примеру, выполненные на "чужих" заготовках. Дело в том, что такие копейки никогда не выпускались в промышленном масштабе, а потому являются очень очень редкими. К примеру, 2 копейки на заготовке под 10 копейки продали за 21 101 грн.

А 50 копеек с инкузным браком оценили в 14 900 грн. Такой изъян возникает, когда при чеканке монета застревает в штемпеле – а тот следующую монету чеканит не своей рабочей поверхностью, а залипшей монетой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 50 копеек 1992 года с гладким гуртом продали за 8 551 грн. Такой гурт получился в результате того, что при чеканке использовались штампы с нехваткой и матрицы без рифлений, а потому монеты из того тиража стали редкостными и ценными.