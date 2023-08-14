Коллекционеры устроили "бойню" за украинские 2 копейки: на аукционе ее цену подняли в 21 тысячу раз

Украинские 2 копейки 2010 года были проданы на аукционе за 21 101 грн. Первоначальная же ставка составила 1 грн. Т.е., в процессе монета подорожала более чем в 21 000 раз.

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Торги прошли на площадке Violity. Сделано было 98 ставок.

Высокая стоимость монеты и огромный интерес к ней со стороны коллекционеров обусловлены ее особенностью – она отчеканена на заготовке под 10 копеек и вместо обычного серебристого имеет цвет "под золото".

Что известно о монете

Автор объявления сообщил что изготовлена монета из алюминиевой бронзы. Весит 1,7 грамма. А кроме того:

находится в коллекционном состоянии;

реставрации не подвергалась.

Впрочем, она имеет дефект: сверху ободок слишком массивный и выпирает. Тогда как к низу он истоньшается из-за чего монета выглядит как стесанная.

Монеты на "чужих" заготовках высоко ценятся

Отметим: копейки, подобные проданной – на "чужих" заготовках – высоко ценятся среди нумизматов. Дело в том, что такие монеты никогда не выпускались в промышленном масштабе, а потому являются очень очень редкими.

К примеру, 10 копеек на заготовке под 1 копейку оценили за 29 000 грн.

Можно заработать и на других 2 копейках

Ценятся и другие монеты в 2 копейки. Так, монету 1994 года разновидности 2(10 к.)АА, можно продать по цене от 4 500 грн. Эту монету можно узнать по широкому канту аверса (лицевой стороне).

"При чеканке аверса монеты использовался штемпель от 10 копеек 1994 года. Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Разновидность 2(10 к.)АА нумизматы часто называют "перепутка", – объясняют специалисты ресурса "Монеты-ягодки".

А за 2 копейки 2003 года можно выручить от 1 800 грн 2 200 грн. Нумизматы объясняют: такие монеты являются редкостными – их чеканили небольшим тиражом для годового набора НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ценятся монеты и с другими особенностями. К примеру, с неправильным поворотом аверса к реверсу (лицевой стороны к обратной). В частности, такие 1 грн 2005 года оценили в 10 000 грн.

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