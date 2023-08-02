Украинскую монету продали более, чем в 4 тыс. раз дороже ее номинала: сколько заплатили
Некоторые старые монеты Украины могут принести своим владельцам большие деньги. Дело в том, что они являются коллекционными, а потому нумизматы готовы платить за них тысячи гривен.
К примеру, 50 копеек 1992 года продали на специализированном интернет-аукционе Violity за 8 551 грн. Такая цена обусловлена редкой разновидностью монеты – это 3(1)Ваг с гладим гуртом.
Как объясняют специалисты ресурса "Монеты-ягодки", "это первые пробные 50 копеек". И чеканились они при отладке станков.
При производстве этих монет использовались штампы с нехваткой и матрицы без рифлений. Поэтому:
- средний зуб трезубца имеет утолщение слева;
- на гурте нет насечек.
Редкими же эти монеты, отмечается, стали потому, что их "должны были утилизировать и в обращение они не должны были попасть". Однако, судя по всему, осуществлено это было не на 100%. Одна из вероятных причин – работники завода могли оставить себе на память несколько экземпляров и теперь их перепродают.
Также среди коллекционеров ценными считаются бракованные монеты. К примеру, с инкузным браком. Он возникает, когда при чеканке монета застревает в штемпеле – а тот следующую монету чеканит не своей рабочей поверхностью, а залипшей монетой. Таким образом получается монета, одна из сторон которой нормальна, а другая имеет то же изображение, но в зеркальном виде. Также среди "ценных браков":
- неправильный поворот аверса к реверсу;
- два реверса;
- два аверса;
- чеканка на "чужих" заготовках;
- пробные номиналы и пр.
Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и некоторые 25 копеек. К примеру, монету разновидности 4 БАм "Английский чекан" оценили в 10 501 грн.
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