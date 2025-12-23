За старые гривни заплатят тысячи: какие банкноты ценятся

Украинцы могут заработать большие деньги, продав старые гривневые купюры. Однако не все – только бракованные. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров, а потому те готовы платить за такие деньги тысячи гривен.

В частности, ценятся купюры-"перевертыши" – у них обратная сторона напечатана под углом 180 градусов к лицевой. К примеру, такие 20 грн 1992 года оценили в 4 500 грн.

А 5 грн 1992 года купили за 17 000 грн. Такая стоимость обусловлена их браком – на обратной стороне четко пропечатаны лишь орнамент и номер.

За 5 500 грн купили 100 грн 2014 года выпуска. Как рассказал автор объявления:

Купюра не имеет элемента SPARK.

Это – композиция из стилизованных изображений фрагментов кристаллической решетки и растительного орнамента, обладающая кинетическим эффектом. При изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются постепенные переходы от золотистого цвета к нефритовому.

На банкноте виден след от чернил.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Нацбанк выводит из оборота монеты – однако только выпущенные до 2003 года. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении и оптимизировать номинальный ряд.

