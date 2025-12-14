Нацбанк выводит из обращения монеты: какие подлежат изъятию

Нацбанк выводит из оборота монеты. Однако только выпущенные до 2003 года. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении и оптимизировать номинальный ряд.

Об этом рассказали в НБУ. Там отметили: украинцы могут обменять такие копейки на другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам.

Обмен осуществляется бесплатно. Провести же его можно в подразделениях Национального банка и отдельных банках – полный список находится по ссылке.

Время же для такого обмена, подчеркивается, есть до окончания военного положения. А еще в течение трех месяцев после его прекращения.

В целом же, отметили в регуляторе, выведение монет из обращения является частью "комплексного решения по оптимизации номинального ряда монет". Его цель, как утверждается:

Повышение защиты и качества денег.

Упрощение наличных расчетов.

"Они уже длительно изымаются из обращения. Их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги", – рассказали в Нацбанке.

Какие монеты выводит НБУ из обращения

В целом, из оборота будет выведено сразу несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года. Это, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Нацбанк выводит из обращения гривни

В то же время, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все: только выпущенные в 2003-2007 годах. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении.

Там отметили: в процессе вывода из оборота купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – образца 2014 года и последующих лет выпуска.

При этом подчеркивается: замена денег будет происходить постепенно – например, в процессе расчетов. Соответственно, украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некоторые старые 1-гривневые монеты стоят больших денег. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы платить за них тысячи гривен.

