За старые 25 копейку заплатят 20 тысяч: как выглядит дорогая украинская монета

Некоторые старые украинские 25 копеек могут принести своим владельцам большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей те ценятся коллекционерами, а потому они готовы платить за такие монеты крупные суммы.

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К примеру, за монету 1992 года разновидности 3ГАм можно получить, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", до 20 000 грн. Распознать ее можно по:

толстому среднему зубу тризуба;

отсутствию черенков в гроздьях №4 и 8.

За 5000-7000 грн можно продать монету разновидности 5.1ДАг 1992 года. Ее отличают:

средний зуб тризуба – он округлый и толстый;

хвостик буквы Ї – снизу он касается буквы Н;

гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника.

гурт – гладкий, без насечек.

В Украине появились новые 10 грн в оригинальном дизайне

В то же время, Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету "Национальная гвардия Украины". Ее номинал – 10 грн. Монета отчеканена из сплава на основе цинка с никелевым покровом и посвящена нацгвардейцам.

Аверс монеты (лицевая сторона монеты) идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 грн образца 2018 года. На нем в центре, в обрамлении древнерусского орнамента, размещены:

номинал монеты;

год чеканки;

Государственный Герб Украины.

На реверсе (обратной стороне) монеты по кругу размещены надписи "ЧЕСТЬ", "МУЖЕСТВО", "ЗАКОН" и "НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ УКРАИНЫ". Главным элементом композиции является изображение беретного знака Национальной гвардии, основой которого является прямой равносторонний крест с расхожими концами.

"В центре креста, в восьмиграннике, изображен малый Государственный Герб Украины. На заднем плане монеты расположен символический щит, являющийся воплощением защиты и безопасности", – рассказали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк анонсировал расширение ассортимента своего интернет-магазина. С 27 марта в нем можно будет купить инвестиционные монеты Украины.

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