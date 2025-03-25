В Украине появились новые 10 грн в оригинальном дизайне: как выглядят

Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету "Национальная гвардия Украины". Ее номинал – 10 грн. Монета отчеканена из сплава на основе цинка с никелевым покровом и посвящена нацгвардейцам.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: новая монета продолжает серию, посвященную украинским военным, и "чествует вклад нацгвардейцев в защиту суверенитета, территориальной целостности, общественного порядка и безопасности Украины".

"Это наш символический подарок и благодарность всем представителям украинской Нацгвардии за их преданное служение народу, за неукоснительное исполнение своего воинского долга, за мужество и победу. ... Эта монета – это своеобразное отражение нашей борьбы, символ чести и мужества каждого гвардейца, ежедневно стоящего на защите Украины. Мы гордимся тем, что защищаем государство и наш народ, и благодарны за то, что наша победа становится частью истории, которую будет ощущать каждый, держа ее в руках", – говорится в сообщении.

Как выглядит новая монета

Аверс монеты (лицевая сторона монеты) идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 грн образца 2018 года. На нем в центре, в обрамлении древнерусского орнамента, размещены:

номинал монеты;

год чеканки;

Государственный Герб Украины.

На реверсе (обратной стороне) монеты по кругу размещены надписи "ЧЕСТЬ", "МУЖЕСТВО", "ЗАКОН" и "НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ УКРАИНЫ". Главным элементом композиции является изображение беретного знака Национальной гвардии, основой которого является прямой равносторонний крест с расхожими концами.

"В центре креста, в восьмиграннике, изображен малый Государственный Герб Украины. На заднем плане монеты расположен символический щит, являющийся воплощением защиты и безопасности", – рассказали в НБУ.

Где можно купить новые 10 грн

Купить ролик из 25 оборотных памятных монет "Национальная гвардия Украины" можно с 27 марта 2025 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Всего будет реализовано 12 тыс. таких роликов.

Также купить монеты можно в банках-дистрибьюторах. В частности:

Укргазбанк;

ПриватБанк;

Таскомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

"Национальный банк будет постепенно подкреплять такими оборотными памятными монетами банки и СIТ-компании для дальнейшей их выдачи клиентам. Они будут приниматься от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 грн. Постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн штук таких оборотных памятных монет", – рассказали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету "Держим строй!". Ее номинал – 5 грн. Монета посвящена несокрушимости украинских военных, которые защищают Родину, а также единению всех украинцев на пути к справедливой Победе.

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