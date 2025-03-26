НБУ обновил правила "выдачи" украинцам определенных монет: что измениться с 27 марта

Нацбанк анонсировал расширение ассортимента своего интернет-магазина. С 27 марта в нем можно будет купить инвестиционные монеты Украины.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: с этого же дня продажа инвестиционных монет в кассах регулятора, расположенных в Киеве по адресу Контрактовая площадь, 2а, будет прекращена. Теперь в них – как и в остальных кассах Национального банка в регионах – можно будет:

продать инвестиционные монет Украины самому Нацбанку;

сдать поврежденных инвестиционные монет для оценки.

"Теперь наши клиенты смогут приобрести инвестиционные монеты Украины онлайн. Кроме того, приобрести инвестиционные монеты можно будет в уполномоченных банках", – говорится в сообщении.

Самих же таких банков 7. Это:

"Пивденный";

"Индустриалбанк";

"Укргазбанк";

"Ощадбанк";

"Радабанк";

"Таскомбанк";

"Первый инвестиционный банк".

Какие монеты Украины являются инвестиционными

Как рассказали в самом НБУ, инвестиционными являются монеты, предназначенные для инвестирования и накопления. Их производят из драгоценных металлов с пробами:

для золота – 999,9;

для серебра – 999,9.

"Такие монеты относятся к категории банковских металлов. Номинальная стоимость инвестиционных монет значительно ниже стоимости драгоценного металла, из которого они отчеканены", – рассказали в НБУ.

В целом, по данным регулятора, инвестиционными в Украине являются 9 монет. В частности:

Архистратиг Михаил. 5 грн образца 2020 года;

30 лет независимости Украины. 1 грн образца 2021 года;

Архистратиг Михаил. 2 грн образца 2020 года;

Архистратиг Михаил. 1 грн образца 2020 года;

Архистратиг Михаил. 10 грн образца 2011 года;

Архистратиг Михаил. 5 грн образца 2011 года;

Архистратиг Михаил. 2 грн образца 2011 года;

Архистратиг Михаил. 1 грн образца 2011 года;

Архистратиг Михаил. 20 грн образца 2011 года.

Как сообщал OBOZ.UA, также Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету "Национальная гвардия Украины". Ее номинал – 10 грн. Монета отчеканена из сплава на основе цинка с никелевым покровом и посвящена нацгвардейцам.

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