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НБУ обновил правила "выдачи" украинцам определенных монет: что измениться с 27 марта

Роман Костюченко
Рынки и компании
3 минуты
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НБУ обновил правила 'выдачи' украинцам определенных монет

Нацбанк анонсировал расширение ассортимента своего интернет-магазина. С 27 марта в нем можно будет купить инвестиционные монеты Украины.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: с этого же дня продажа инвестиционных монет в кассах регулятора, расположенных в Киеве по адресу Контрактовая площадь, 2а, будет прекращена. Теперь в них – как и в остальных кассах Национального банка в регионах – можно будет:

  • продать инвестиционные монет Украины самому Нацбанку;
  • сдать поврежденных инвестиционные монет для оценки.

"Теперь наши клиенты смогут приобрести инвестиционные монеты Украины онлайн. Кроме того, приобрести инвестиционные монеты можно будет в уполномоченных банках", – говорится в сообщении.

Самих же таких банков 7. Это:

  • "Пивденный";
  • "Индустриалбанк";
  • "Укргазбанк";
  • "Ощадбанк";
  • "Радабанк";
  • "Таскомбанк";
  • "Первый инвестиционный банк".

Какие монеты Украины являются инвестиционными

Как рассказали в самом НБУ, инвестиционными являются монеты, предназначенные для инвестирования и накопления. Их производят из драгоценных металлов с пробами:

  • для золота – 999,9;
  • для серебра – 999,9.

"Такие монеты относятся к категории банковских металлов. Номинальная стоимость инвестиционных монет значительно ниже стоимости драгоценного металла, из которого они отчеканены", – рассказали в НБУ.

В целом, по данным регулятора, инвестиционными в Украине являются 9 монет. В частности:

  • Архистратиг Михаил. 5 грн образца 2020 года;
Какие монеты Украины являются инвестиционными
  • 30 лет независимости Украины. 1 грн образца 2021 года;
Как выглядит инвестиционная монета 30 лет независимости Украины номиналом 1 грн
  • Архистратиг Михаил. 2 грн образца 2020 года;
Нацбанк анонсировал расширение ассортимента своего интернет-магазина
  • Архистратиг Михаил. 1 грн образца 2020 года;
Инвестиционными являются монеты, предназначенные для инвестирования и накопления
  • Архистратиг Михаил. 10 грн образца 2011 года;
Как выглядит инвестиционная монета Архистратиг Михаил номиналом 10 грн
  • Архистратиг Михаил. 5 грн образца 2011 года;
Инвестиционные монеты производят из драгоценных металлов
  • Архистратиг Михаил. 2 грн образца 2011 года;
Инвестиционные монеты чеканят из золота и серебра 999,9 пробы
  • Архистратиг Михаил. 1 грн образца 2011 года;
Как выглядит инвестиционная монета Архистратиг Михаил номиналом 1 грн
  • Архистратиг Михаил. 20 грн образца 2011 года.
Как выглядит инвестиционная монета Архистратиг Михаил номиналом 20 грн

Как сообщал OBOZ.UA, также Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету "Национальная гвардия Украины". Ее номинал – 10 грн. Монета отчеканена из сплава на основе цинка с никелевым покровом и посвящена нацгвардейцам.

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