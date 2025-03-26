НБУ обновил правила "выдачи" украинцам определенных монет: что измениться с 27 марта
Нацбанк анонсировал расширение ассортимента своего интернет-магазина. С 27 марта в нем можно будет купить инвестиционные монеты Украины.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: с этого же дня продажа инвестиционных монет в кассах регулятора, расположенных в Киеве по адресу Контрактовая площадь, 2а, будет прекращена. Теперь в них – как и в остальных кассах Национального банка в регионах – можно будет:
- продать инвестиционные монет Украины самому Нацбанку;
- сдать поврежденных инвестиционные монет для оценки.
"Теперь наши клиенты смогут приобрести инвестиционные монеты Украины онлайн. Кроме того, приобрести инвестиционные монеты можно будет в уполномоченных банках", – говорится в сообщении.
Самих же таких банков 7. Это:
- "Пивденный";
- "Индустриалбанк";
- "Укргазбанк";
- "Ощадбанк";
- "Радабанк";
- "Таскомбанк";
- "Первый инвестиционный банк".
Какие монеты Украины являются инвестиционными
Как рассказали в самом НБУ, инвестиционными являются монеты, предназначенные для инвестирования и накопления. Их производят из драгоценных металлов с пробами:
- для золота – 999,9;
- для серебра – 999,9.
"Такие монеты относятся к категории банковских металлов. Номинальная стоимость инвестиционных монет значительно ниже стоимости драгоценного металла, из которого они отчеканены", – рассказали в НБУ.
В целом, по данным регулятора, инвестиционными в Украине являются 9 монет. В частности:
- Архистратиг Михаил. 5 грн образца 2020 года;
- 30 лет независимости Украины. 1 грн образца 2021 года;
- Архистратиг Михаил. 2 грн образца 2020 года;
- Архистратиг Михаил. 1 грн образца 2020 года;
- Архистратиг Михаил. 10 грн образца 2011 года;
- Архистратиг Михаил. 5 грн образца 2011 года;
- Архистратиг Михаил. 2 грн образца 2011 года;
- Архистратиг Михаил. 1 грн образца 2011 года;
- Архистратиг Михаил. 20 грн образца 2011 года.
Как сообщал OBOZ.UA, также Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету "Национальная гвардия Украины". Ее номинал – 10 грн. Монета отчеканена из сплава на основе цинка с никелевым покровом и посвящена нацгвардейцам.
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