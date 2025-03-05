За старые 25 копеек заплатят большие деньги: как выглядит ценная монета

Украинцы могут заработать хорошие деньги, продав коллекционерам старые монеты в 25 копеек. Впрочем, те ценят не все такие монеты – лишь определенные выпуски.

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К примеру, за монету 1992 года разновидности 3ГАм можно получить, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", до 20 000 грн. Распознать ее можно по:

толстому среднему зубу тризуба;

отсутствии черенков в гроздьях №4 и 8.

В то же время, на большинстве старых украинских монет разбогатеть не удастся. Дело в том, что коллекционеры ценят только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота, а также редкие экземпляры. В то же время, обычные оборотные украинские монеты не являются сокровищем – из-за своей "простоты" и массовости.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение. Часто присылают на оценку 25 копеек. А их тираж был 50 с чем миллионов штук. Это, грубо говоря, по одной монете на человека. И если зайти в группы оценки монет – то там действительно, каждый первый их присылает", – рассказал OBOZ.UA нумизмат Виталий Ткач.

Он подчеркнул: 99,9% монет абсолютно обычные. А чтобы найти хоть сколь ценную, коллекционерам нужно перебрать целую гору копеек. Причем в прямом смысле.

"По отзывам нумизматов, нужно пересмотреть 2-3 килограмма монет. А то и больше. И так можно как найти дешевые монеты – стоимостью до 100 гривен, например, – так и вообще ничего не найти", – отметил Ткач.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету "Зодиак!". Ее номинал – 10 грн. Монета отчеканена из серебра и посвящена системе из двенадцати астрологических знаков, каждый из которых отвечает определенному созвездию.

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