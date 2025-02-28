В Украине появились новые 10 грн: как выглядят

Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету "Зодиак!". Ее номинал – 10 грн. Монета отчеканена из серебра и посвящена системе из двенадцати астрологических знаков, каждый из которых отвечает определенному созвездию.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета символизирует "вечную связь между человеком и вселенной, олицетворяя давнюю традицию изучения звезд и веру в их влияние на судьбу человека".

Как выглядит новая монета

На аверсе (лицевая сторона монеты) на зеркальном фоне изображены зодиакальные созвездия, объединенные кругом и разделенные на двенадцать равных секторов. Знаки зодиака расположены в порядке против часовой стрелки – в соответствии с движением земной оси.

В центре композиции расположены номинал и графический символ гривни. А также:

надпись "УКРАЇНА";

год чеканки;

малый Государственный Герб Украины, объединенные созвездием.

На реверсе (обратной стороне) изображена украинская деревня под звездным небом. "Мальчик, сидя на небольшом холме, восхищенно наблюдает за созвездиями, символизируя мечтательность, стремление к знаниям и связь с родным домом", – рассказали в НБУ.

На заднем фоне – вечерний пейзаж с домами, садами и ветряной мельницей.

Где можно купить новые 10 грн

Приобрести монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 4 марта 2025 года. А также у банков-дистрибьюторов:

Укргазбанк;

ПриватБанк;

Таскомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету "Держим строй!". Ее номинал – 5 грн. Монета посвящена несокрушимости украинских военных, которые защищают Родину, а также единению всех украинцев на пути к справедливой Победе.

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