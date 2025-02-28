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В Украине появились новые 10 грн: как выглядят

Роман Костюченко
Рынки и компании
3 минуты
2,2 т.
В Украине появились новые 10 грн

Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету "Зодиак!". Ее номинал – 10 грн. Монета отчеканена из серебра и посвящена системе из двенадцати астрологических знаков, каждый из которых отвечает определенному созвездию.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета символизирует "вечную связь между человеком и вселенной, олицетворяя давнюю традицию изучения звезд и веру в их влияние на судьбу человека".

Как выглядит новая монета

На аверсе (лицевая сторона монеты) на зеркальном фоне изображены зодиакальные созвездия, объединенные кругом и разделенные на двенадцать равных секторов. Знаки зодиака расположены в порядке против часовой стрелки – в соответствии с движением земной оси. 

Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету "Зодиак!"

В центре композиции расположены номинал и графический символ гривни. А также:

  • надпись "УКРАЇНА";
  • год чеканки;
  • малый Государственный Герб Украины, объединенные созвездием.
Номинал новой монеты – 10 грн

На реверсе (обратной стороне) изображена украинская деревня под звездным небом. "Мальчик, сидя на небольшом холме, восхищенно наблюдает за созвездиями, символизируя мечтательность, стремление к знаниям и связь с родным домом", – рассказали в НБУ.

Новая монета отчеканена из серебра

На заднем фоне – вечерний пейзаж с домами, садами и ветряной мельницей.

Как выглядят новые 10 грн

Где можно купить новые 10 грн

Приобрести монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 4 марта 2025 года. А также у банков-дистрибьюторов:

  • Укргазбанк;
  • ПриватБанк;
  • Таскомбанк;
  • Ощадбанк;
  • ПУМБ.
Где можно купить новые 10 грн

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету "Держим строй!". Ее номинал – 5 грн. Монета посвящена несокрушимости украинских военных, которые защищают Родину, а также единению всех украинцев на пути к справедливой Победе.

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