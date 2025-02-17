Удастся продать за много денег? Чего стоят старые украинские копейки

Разбогатеть на старых украинских монетах не получится. Дело в том, что коллекционеры ценят только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота, а также редкие экземпляры. В то же время, обычные оборотные украинские монеты не являются сокровищем – из-за своей "простоты" и массовости.

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Об этом OBOZ.UA рассказал нумизмат Виталий Ткач. Он объяснил: дорогими такие копейки не станут даже через несколько лет – ведь их все равно будет много у других украинцев.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение. Часто присылают на оценку 25 копеек. А их тираж был 50 с чем миллионов штук. Это, грубо говоря, по одной монете на человека. И если зайти в группы оценки монет – то там действительно, каждый первый их присылает", – констатировал эксперт.

Он подчеркнул: 99,9% монет абсолютно обычные. А чтобы найти хоть сколь ценную, коллекционерам нужно перебрать целую гору копеек. Причем в прямом смысле.

"По отзывам нумизматов, нужно пересмотреть 2-3 килограмма монет. А то и больше. И так можно как найти дешевые монеты – стоимостью до 100 гривен, например, – так и вообще ничего не найти", – отметил Ткач.

Эксперт объяснил: найти в обращении монеты, которые стоят 10 000 грн и выше, нереально. Так что рассчитывать сделать ремонт в квартире, продав, условно, несколько 10-копеечных монет 1992 года, не стоит.

А вот монеты стоимостью до 10 000 грн найти можно. Хотя вероятность и низкая.

Проще, по его словам, найти копейки, которые стоят несколько гривен. Однако продать их вряд ли удастся. Причина проста:

особой нумизматической ценности они не представляют;

поэтому никому по большому счету не нужны.

Впрочем, продать дешевые копейки, все же можно. Но для этого их нужно собрать несколько килограммов.

"Нумизматы обычно их покупают оптом. Так что, если вы собрали, скажем, килограмм монет, можно так их продать", – отметил Ткач.

Однако даже так на большие деньги надеяться не стоит. Скорее всего, выручить удастся несколько сотен гривен или того меньше.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк выводит из обращения монеты, выпущенные до 2003 года – разных номиналов. Целью этого является оптимизация номинального ряда.

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