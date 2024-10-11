За старую гривню заплатили 49 тысяч: почему коллекционеры "подрались" за монету

Определенные особенности делают некоторые украинские монеты коллекционными, а потому нумизматы готовы платить за них тысячи гривен. К примеру, на аукционе продали украинскую монету 1 грн за 49 000 грн.

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Прошли торги на площадке Violity. В их процессе было сделано 96 ставок.

Почему за монету завязалась "драка"

Согласно опубликованной информации, разновидность монеты – 1.1ААг. Что, собственно, и вызвало такой огромный интерес к ней, ведь эта разновидность – редкая.

"На монетах номиналом 1 гривня 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения гуртовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", – объяснили эксперты ресурса "Монеты-ягодки".

Что известно о монете

О самой монете известно немного. По информации автора объявления:

она отчеканена из латуни;

реставрации не подвергалась.

Как сообщал OBOZ.UA, дорого можно продать и монеты в 5 копеек. Например, за экземпляр разновидности 1.1ААк 1992 года можно выручить 4000-10 000 грн.

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