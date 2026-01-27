За старую 1 копейку заплатят почти 15 тысяч: как выглядит ценная украинская монета

Украинцы могут выручить большие деньги за некоторые старые монеты. При этом номинал роли не играет – к примеру, за 1 копейку 1992 года разновидности 1.35АА можно получить от 4 000 до 14 000 грн.

Об этом сообщают специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Они отмечают, что узнать такую монету можно по:

округлой верхушке правого верхнего листа;

большим ягодам.

А за 1 копейку 1992 года разновидности 1.35АА на специализированных можно получить более 11 000 грн. Эту монету отличают:

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

Впрочем, констатируют специалисты, в целом, украинцы чаще находят разновидность 1.35АЕ с крупными ягодами. Эта монета не такая ценная: ее стоимость составляет 30-50 грн. Что, впрочем, учитывая номинал, все равно делает ее в определенном смысле ценной.

Какие монеты подлежат изъятию

В то же время в Украине выводят из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Это, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Такие монеты не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги. Причина – намерение НБУ оптимизировать номинальный ряд.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 1-гривневые монеты. К примеру, за экземпляр 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить от 12 000 до 37 000 грн.

