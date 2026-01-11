Нацбанк выводит из обращения копейки: какие монеты подлежат изъятию
Нацбанк выводит из оборота монеты – однако лишь выпущенные до 2003 года. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении и оптимизировать номинальный ряд.
Об этом рассказали в НБУ. Там отметили:
- Украинцы могут обменять такие копейки на другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам.
- Обмен осуществляется бесплатно.
- Провести же его можно в подразделениях Национального банка и отдельных банках – полный список находится по ссылке.
Впрочем, времени для такого обмена, отмечается, достаточно. Он будет проводиться:
- До окончания военного положения.
- В течение трех месяцев после его прекращения.
В целом же, отметили в регуляторе, выведение монет из обращения является частью "комплексного решения по оптимизации номинального ряда монет". Его цель, как утверждается:
- Повышение защиты и качества денег.
- Упрощение наличных расчетов.
"Они уже длительно изымаются из обращения. Их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги", – рассказали в Нацбанке.
Какие монеты выводит НБУ из обращения
В целом, из оборота будет выведено сразу несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года. Это, в частности:
- 1 копейка;
- 2 копейки;
- 5 копеек;
- 25 копеек.
В Украине появятся новые 100 грн
Тем временем, Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 100 грн. Ожидается, что она появится в августе. Отчеканена монета будет из золота 900-й пробы.
Как рассказали в самом НБУ, монета получит название "К 35-летию Независимости Украины". И будет посвящена юбилею обретения нашим государством независимости.
В целом же, о новых 100 грн известно немного. Лишь то, что:
- Монета будет выпущена тиражом до 1 000 экземпляров.
- Ее диаметр составит 32 мм.
