Нацбанк выводит из обращения копейки: какие монеты подлежат изъятию

Нацбанк выводит из оборота монеты – однако лишь выпущенные до 2003 года. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении и оптимизировать номинальный ряд.

Об этом рассказали в НБУ. Там отметили:

Украинцы могут обменять такие копейки на другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам.

. Провести же его можно в подразделениях Национального банка и отдельных банках – полный список находится по ссылке.

Впрочем, времени для такого обмена, отмечается, достаточно. Он будет проводиться:

До окончания военного положения.

В течение трех месяцев после его прекращения.

В целом же, отметили в регуляторе, выведение монет из обращения является частью "комплексного решения по оптимизации номинального ряда монет". Его цель, как утверждается:

Повышение защиты и качества денег.

Упрощение наличных расчетов.

"Они уже длительно изымаются из обращения. Их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги", – рассказали в Нацбанке.

Какие монеты выводит НБУ из обращения

В целом, из оборота будет выведено сразу несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года. Это, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

В Украине появятся новые 100 грн

Тем временем, Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 100 грн. Ожидается, что она появится в августе. Отчеканена монета будет из золота 900-й пробы.

Как рассказали в самом НБУ, монета получит название "К 35-летию Независимости Украины". И будет посвящена юбилею обретения нашим государством независимости.

В целом же, о новых 100 грн известно немного. Лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом до 1 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 32 мм.

украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 1-гривневые монеты. Ведь из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы платить за них тысячи гривен.

