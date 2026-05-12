За 50 копеек заплатят больше 10 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета

Коллекционеры не пожалеют денег за некоторые украинские монеты в 50 копеек. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы платить за них тысячи гривен.

Например, за монету 1992 года разновидности 3ВАг, можно получить от 4 000 до 11 000 грн. Как рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки", от обычных дорогие 50 копеек отличают:

средний зуб тризуба – толстый;

рисунок – 17,7 мм;

гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурт – гладкий.

"50 копеек с гладким гуртом – это одни из самых первых монет, которые чеканились на Луганском станкостроительном заводе. Их чеканили в матрицах без рифлений, потому у монет нет насечек", – отметили нумизматы.

А за около 2 000 грн можно продать 50 копеек 2001 года. Такая цена обусловлена малым тиражом, которым была выпущена эта монета. Он составил всего 5 000 единиц.

"Вероятность найти монету в обращении маловероятна. [Однако] На аукционах все же были единичные случаи, когда продавали 50 копеек 2001 года, найденные в обращении", – рассказывают специалисты.

