За 1 копейку заплатят 14 тысяч: какого года должна быть монета
Украинцы могут хорошо заработать на некоторых старых монетах. Дело в то, что из-за их особенностей они считаются редкими и ценными среди коллекционеров. К примеру, за 1 копейка 1992 года разновидности 1.11 АЕ можно получить от 4 000 до 14 000 грн.
Об этом сообщают специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Они отмечают, что узнать такую монету можно по:
- округлой верхушке правого верхнего листа;
- большим ягодам.
В то же время, обращают внимание специалисты, в обращении чаще всего встречается разновидность 1.11АА, которая ничего не стоит. Распознать же эту монету, по их словам, можно по маленьким ягодам на реверсе.
В целом же, отмечается, стоимость большинства 1-копечных монет равна их номиналу. Т.е., они стоят 1 копейку.
Бумажные гривни прекратили считаться деньгами
Тем временем, со 2 марта гривневые банкноты сразу ряда номиналов перестали быть платежными средствами. Это значит, что:
- Их нельзя использовать при наличных расчетах.
- Все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут их принимать.
Впрочем, замена таким купюрам уже готова – это монеты соответствующих номиналов, которые находятся в обороте уже несколько лет.
Как сообщили в НБУ, речь идет о купюрах образцов 2003-2007 годов. В частности:
- 1 грн;
- 2 грн;
- 5 грн;
- 10 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 5 грн. Ожидается, что она появится в августе и получит название "К 35-летию Независимости Украины".
