За 1 копейку заплатят 14 тысяч: какого года должна быть монета

Украинцы могут хорошо заработать на некоторых старых монетах. Дело в то, что из-за их особенностей они считаются редкими и ценными среди коллекционеров. К примеру, за 1 копейка 1992 года разновидности 1.11 АЕ можно получить от 4 000 до 14 000 грн.

Видео дня

Об этом сообщают специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Они отмечают, что узнать такую монету можно по:

округлой верхушке правого верхнего листа;

большим ягодам.

В то же время, обращают внимание специалисты, в обращении чаще всего встречается разновидность 1.11АА, которая ничего не стоит. Распознать же эту монету, по их словам, можно по маленьким ягодам на реверсе.

В целом же, отмечается, стоимость большинства 1-копечных монет равна их номиналу. Т.е., они стоят 1 копейку.

Бумажные гривни прекратили считаться деньгами

Тем временем, со 2 марта гривневые банкноты сразу ряда номиналов перестали быть платежными средствами. Это значит, что:

Их нельзя использовать при наличных расчетах .

. Все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут их принимать.

Впрочем, замена таким купюрам уже готова – это монеты соответствующих номиналов, которые находятся в обороте уже несколько лет.

Как сообщили в НБУ, речь идет о купюрах образцов 2003-2007 годов. В частности:

1 грн;

2 грн;

5 грн;

10 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 5 грн. Ожидается, что она появится в августе и получит название "К 35-летию Независимости Украины".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!