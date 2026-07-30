"Я была очень наивна": украинка рассказала о большом недостатке Польши

У многих украинцев, выехавших в Польшу в связи с российской агрессией, на родине осталось все имущество, в том числе недвижимость. Но из-за роста цен на жилье даже после нескольких лет активной работы покупка собственной квартиры на чужбине остается для них недостижимой мечтой.

Видео дня

Об этом рассказала в Instagram бывшая жительница временно оккупированного Мариуполя Валерия Виноградова (@lera.vinogradina). Она переехала шесть лет назад и сейчас живет в Кракове.

Иллюзии и реальность польского рынка недвижимости

Украинка рассказала, что после переезда в Польшу была уверена: через несколько лет им с мужем удастся накопить на первоначальный взнос и оформить ипотеку. Однако экономические потрясения последних лет полностью изменили ситуацию.

"Я была очень наивна. Думала, что немного поработаем, накопим на первоначальный взнос и купим квартиру. Но после пандемии, инфляции и войны цены просто взлетели!, – призналась жительница Мариуполя.

По её словам, за последние годы цены на жильё в Кракове просто взлетели:

раньше за 700-800 тысяч злотых (8,25-9,43 млн грн) можно было приобрести просторную трёхкомнатную квартиру ;

; теперь за эту же сумму предлагают лишь малогабаритное жилье, но большой семье, как у Леры, такой вариант не подходит.

Потеря имущества дома и новые планы на будущее

Ситуацию существенно осложняет тот факт, что семья потеряла все свое имущество в оккупированном Мариуполе. У них нет недвижимости в Украине, которую можно было бы продать, чтобы получить стартовый капитал на покупку жилья в ЕС.

"Последний год я смиряюсь с мыслью, что собственную квартиру, если и куплю, то уже тогда, когда дети вырастут", – поделилась Лера.

Видео жительницы Мариуполя вызвало значительный резонанс в соцсетях. В комментариях многие украинцы, проживающие в разных странах Европы, подтвердили, что оказались в аналогичной ловушке из-за дороговизны жилья и высокой инфляции.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы в Польше должны до 31 августа 2026 года обновить данные в реестре PESEL UKR, однако это требование касается далеко не всех. Заниматься документами должны только отдельные категории беженцев из Украины, которые получили статус без паспорта или сменили документы.

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