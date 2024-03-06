Выплаты сократят в 5 раз: страна ЕС радикально изменит правила для беженцев из Украины

Ирландия продолжает переживать огромный наплыв украинских беженцев, для которых в этой стране Евросоюза не хватает жилья. На этом фоне власти Ирландии готовятся в 5,5 раз уменьшат помощь новоприбывшим украинским беженцам – с 220 евро в неделю до 38,8 евро, т.е. примерно с 9,2 тыс. грн до 1,6 тыс. грн.

Также новым беженцам ограничат пребывание в государственном жилье до 90 дней (сейчас – бессрочно). Такое решение поддержало правительство страны, однако еще не одобрил президент, пишет Irish Independent.

В целом идея не нова, ужесточения правил именно для новых беженцев уже неоднократно анонсировали власти Ирландии. Издание отмечает: ожидалось, что жесткие правила вступят в силу в январе-2024, но этого не случилось.

Теперь министр соцзащиты страны Хизер Хамфрис вновь заявила, что хоть война в Украине и продолжается, ситуация изменилась за последние два года. Так, по словам Хамфрис, украинцы, прибывшие в Ирландию одними из первых в 2022 году, "действительно ничего не имели" и потому нуждались в более серьезной соцзащите.

Теперь же украинцы едут в Ирландию в основном не из самой Украины, а из других стран ЕС. И причина такой популярности Ирландии – именно высокие государственные выплаты.

"Я знаю, что война в Украине продолжается, но ситуация несколько отличается от той, что была два года назад... Мы не хотим, чтобы эта страна (Ирландия. – Ред.) была более привлекательной, чем любая другая европейская страна. Мы рады делать все необходимое для поддержки (украинцев. – Ред.). Но мы не можем быть более привлекательными, чем другие европейские страны. Они (беженцы. – Ред.) приехали в Европу, а потом мы стали вторым пунктом назначения. Им, очевидно, было более привлекательно приехать сюда", – рассказала Хамфрис.

Впрочем, новые правила не затронут около 100 тыс. украинцев, которые уже находятся в Ирландии и получают социальные пособия. По крайней мере, пока что, ведь Хамфрис не исключает, что подобные изменения "в будущем" могут затронуть "любого, кто находится в предоставленном государством жилье, независимо от того, в какую дату он прибыл".

Напомним, директива временной защиты ЕС, которая на данный момент действует до конца марта 2025 года, предоставляет беженцам из Украины право легально находиться на территории всех стран ЕС. Украинцам не дают статус формальный беженца, при этом позволяя устраиваться на работу и пользоваться базовой социальной защитой, включая медицинское обслуживание и получение образования. При этом суммы соцпомощи существенно различаются в зависимости от страны, что способствует перемещению украинцев внутри ЕС в поисках лучших условий.

Как сообщал OBOZ.UA, для украинских беженцев в Польше могут ввести ограничения в выплатах, а также новые условия пребывания в стране. Изменения еще не приняты. Среди прочего обсуждается, к примеру, лишение статуса временной защиты за выезд из Польши хотя бы на день, а также отмена единоразовой денежной выплаты новоприбывшим.

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