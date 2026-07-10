Выплаты привяжут к минималке: комитет Рады одобрил масштабную реформу социальной помощи

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал к второму чтению законопроект, который может кардинально изменить систему государственной поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства. Главное нововведение – расчет выплат будет зависеть не от заниженного прожиточного минимума, а будет привязан к минимальной заработной плате (МЗП).

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Как сообщил соавтор документа, председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, речь идет о законопроекте № 14191, который в конце прошлого года был принят в первом чтении. Голосование в сессионном зале парламента ожидается уже на следующей пленарной неделе.

Новые суммы выплат

Благодаря привязке к минимальной зарплате (по состоянию на 1 января 2026 года – это 8647 грн), в случае запуска реформы размер ежемесячных выплат существенно возрастет и будет зависеть от категории:

дети с инвалидностью – 100% МЗП (8647 грн);

– 100% МЗП (8647 грн); лица с инвалидностью с детства I группы – 100% МЗП (8647 грн);

– 100% МЗП (8647 грн); лица с инвалидностью с детства II группы – 70 % МЗП (6052,9 грн);

– 70 % МЗП (6052,9 грн); лица с инвалидностью с детства III группы – 30% МЗП (2594,1 грн).

Ключевые изменения и услуги, предусмотренные законопроектом

Помимо увеличения финансирования, реформа предлагает пересмотр самой философии поддержки таких семей:

Пособие на уход без увольнения с работы

Родители смогут получать государственную поддержку независимо от того, официально ли они трудоустроены. Для детей, нуждающихся в наибольшей степени поддержки, и лиц с инвалидностью с детства I группы минимальный размер этого пособия составит не менее 100% МЗП.

Комплексная поддержка семьи

Вводятся услуги раннего вмешательства, инклюзивного сопровождения и услуги по развитию ребенка. Отдельным пунктом выделена услуга "передышка для родителей", призванная предотвратить психологическое выгорание опекунов.

Гибкость в выплатах

Граждане смогут самостоятельно выбирать наиболее удобный способ получения средств: наличными, безналичным переводом или на специальную социальную карту.

Полная цифровизация

Все заявления, медицинские заключения и сопутствующие документы будут переведены в онлайн-формат. Это позволит избежать бумажной бюрократии и очередей.

Гарантированные медицинские изделия

Дети с инвалидностью получат беспрепятственный доступ к необходимым медицинским изделиям в рамках упрощенной государственной программы реимбурсации (возмещения стоимости).

Право на финансовую самостоятельность

Люди с инвалидностью смогут свободно и самостоятельно распоряжаться назначенной им помощью, даже если они временно или постоянно находятся в специализированных учреждениях по уходу.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в 2026 году родители первоклассников снова смогут получить единовременную выплату в размере 5000 гривен по программе "Пакет школьника". Подать заявку через приложение "Дия" планируется после 10 июля, а перечисление средств ожидается в конце июля – начале августа, чтобы семьи успели подготовить детей к новому учебному году.

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