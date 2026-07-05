Украинцам снова выплатят по 5 тыс. грн на ребенка: когда начнётся приём заявок

В 2026 году родители первоклассников снова смогут получить единовременную выплату в размере 5 000 гривен в рамках программы "Пакунок школяра". Подать заявку через приложение Дія планируется после 10 июля, а перечисление средств ожидается в конце июля – начале августа, чтобы семьи успели подготовить детей к новому учебному году.

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Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин во время часа вопросов к правительству. Средства предназначены для приобретения всего необходимого перед началом учебы — от канцелярских принадлежностей до школьной одежды и обуви.

Программа впервые заработала в 2025 году и была продлена на текущий год. По словам представителей власти, механизм её работы практически не изменится. Государство и в дальнейшем будет предоставлять единовременную денежную помощь родителям детей, которые в этом году впервые начнут обучение в первом классе.

Кто сможет получить 5 тысяч гривен

Право на выплату будут иметь родители или законные представители детей, которые в 2026 году поступят в первый класс и будут учиться в очном (офлайн) формате. После того как учебные заведения завершат зачисление первоклассников, Министерство образования и науки передаст необходимые данные в Министерство социальной политики. Именно на основе этой информации начнётся оформление помощи.

Когда можно будет подать заявку

Ожидается, что сервис станет доступен после 10 июля 2026 года. Именно после этой даты родители начнут получать уведомления о возможности оформления выплаты через приложение Дія. Подать заявку можно будет сразу после получения соответствующего уведомления, а скорость получения средств будет зависеть от того, когда именно будет оформлено обращение.

В Министерстве социальной политики сообщают, что первые выплаты планируется провести в конце июля – начале августа. Такой график позволит семьям получить средства еще до начала нового учебного года и без спешки приобрести все необходимое для первоклассника.

Как оформить пособие

Подача заявки максимально упрощена и будет осуществляться онлайн через приложение Дія. Для этого необходимо:

авторизоваться в приложении;

перейти в раздел "Сервисы";

выбрать пункт "Помощь от государства";

найти программу "Пакунок школяра";

подтвердить подачу заявки.

После её рассмотрения деньги будут зачислены на Дія.Карту. Помощь имеет целевое назначение — подготовку ребёнка к учёбе. Полученные 5 тысяч гривен можно использовать на приобретение:

школьной одежды;

обуви;

канцелярских принадлежностей;

рюкзака;

учебной литературы;

других товаров, необходимых первокласснику для обучения.

Улютин также подчеркнул, что получение средств по программе "Пакунок школяра" не должно лишать семьи права на другие социальные выплаты. Аналогично компенсации вместо "Пакунку малюка", эта помощь не учитывается как доход семьи при назначении отдельных видов государственной социальной поддержки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, официально трудоустроенные украинцы могут вернуть до 18% расходов на обучение, если оплачивали образование себе, своим детям или другим близким родственникам. Для этого необходимо до 31 декабря 2026 года подать декларацию и подтвердить расходы документами, в противном случае право на налоговую скидку будет утрачено.

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