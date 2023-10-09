Выплаты пересмотрели: как украинцам получить 10,8 тыс. грн помощи вместо 6600 грн

Международные гуманитарные организации в Украине с октября пересмотрели размер выплат. Теперь вместо 2200 грн в месяц на человека помощь предоставляется в сумме 3600 грн. Так как выплата идет сразу за три месяца, получатель может рассчитывать уже не на 6660 грн, а на 10 800 грн.

В частности, такой размер помощи предлагают Эстонский совет по делам беженцев и организация ADRA Ukraine. На данный момент ADRA не ведет прием заявок на такую помощь. А вот Эстонский совет предлагает регистрацию на выплату для пострадавших от войны в шести областях:

Запорожской;

Донецкой;

Луганской;

Харьковской;

Херсонской;

Николаевской.

Выплата 3600 грн в месяц – как получить

Подавать заявки могут жители шести регионов, указанных выше. Чтобы зарегистрироваться в программе, нужно:

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Подать заявку по номеру телефона (067) 105-28-03, звонки принимаются в понедельник-среду с 9 до 12 утра. Обращаться должен один член семьи – он будет считаться главным заявителем.

Заполнить онлайн-форму. Делать это нужно исключительно после общения с представителями организации по телефону, номер получателя должен быть утвержден. Если этого не произошло, заполнить форму не получится.

Ожидать обработки заявки. Специалисты организации должны проверить анкету. Не исключено, что у получателя запросят дополнительную информацию – для этого пришлют письмо на указанную в заявке электронную почту.

После финального подтверждения платеж будет произведен на банковский счет, который был указан в анкете.

Обращаться за выплатой можно только в том случае, если получатель не оформлял аналогичную выплату полгода или больше. Приоритет в выплате помощи предоставляется наиболее уязвимым категориям населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель правительства Польши заявил, что эта страна все же планирует в начале 2024 года постепенно отменять социальную помощь беженцам из Украины. В польском кабмине больше не видят причин продолжать выплаты.

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