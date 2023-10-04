Польша будет отменять выплаты украинцам: представитель правительства озвучил сроки

Представитель правительства Польши заявил, что эта страна все же планирует в начале 2024 года постепенно отменять социальную помощь беженцам из Украины. В польском кабмине больше не видят причин продолжать выплаты.

Заявление о прекращение соцподдержки беженцев сделал спикер польского правительства Петр Мюллер в интервью PAP. По словам чиновника, нынешние выплаты являлись временным решением.

"Эти решения (о предоставлении помощи беженцам. – Ред.) которые были приняты после начала войны, носят временный характер... Эти решения будут постепенно сворачиваться. Это просто следует из закона, они не будут продлены", – сказал Мюллер.

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При этом представитель правительства Польши отметил, что выплаты, вероятно, начнут прекращаться в "первом квартале 2024 года" (январь-март). То есть, не обязательно прямо с начала 2024-го и одномоментно для всех.

По словам Мюллера, этап, когда "украинцы массово бежали из своей страны от войны" уже закончился, а вместе с ним отпала и необходимость продолжать выплаты. Вероятно, имеется ввиду, что большинство украинцев в Польше уже имеют постоянную работу.

Напомним, почти половина поляков (49%) поддерживает продление выплат украинцам в Польше на следующий год. Однако противников предоставления помощи ненамного меньше – 42%.

При этом некоторые местные эксперты говорят, что Польше все же следует продолжать поддерживать украинцев. Дело в том, что наши граждане серьезно поддерживают польский рынок труда. И, так как прекращение выплат приведет к усилению оттока переселенцев в другие страны, в Польше может обостриться дефицит рабочих рук.

Уже сейчас украинцы начали массово переезжать из Польши в Германию в поисках лучших условий. "Компании внезапно начинают терять работников. Мы начинаем понимать, что Украину нужно всячески поддерживать", – объяснил замглавы Gazety Wyborczej Роман Имельски.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже сотни тысяч украинских беженцев покинули Польшу. Большинство из них переезжают в Германию: туда, где им предлагают бесплатные курсы изучения языка, высокие ежемесячные пособия и доступ к рынку труда.

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