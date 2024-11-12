Выплаты нетрудоспособным украинцам пересмотрят после ликвидации МСЭК: Кабмин принял решение

Кабинет министров Украины утвердил два законопроекта, которые связаны с ликвидацией медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). В частности, документы предусматривают повышение выплат для людей с полной потерей работоспособности. Кроме того, для людей с временной потерей работоспособности существенно увеличат сроки лечения и реабилитации.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 12 ноября. Следует учитывать, что изменения еще не утверждены – окончательное решение будет принимать Верховная Рада Украины.

"Старая бюрократическая система МСЭК будет ликвидирована... Сегодня мы одобряем социальный компонент этой реформы. Два законопроекта, регламентирующих социальные услуги и страховые выплаты", – заявил глава Кабмина.

Он уточнил, что размер выплат по потере трудоспособности будет зависеть от оценки состояния человека. "Размер выплат для людей с полной стойкой потерей трудоспособности по сравнению с нынешним существенно возрастет", – добавил Шмыгаль.

В то же время для людей с частичной устойчивой потерей трудоспособности государство компенсирует разницу в зарплате, которую такой человек имел до страхового случая, с той, которую имеет по возвращении на работу.

Также предложенные изменения увеличивают продолжительность оплачиваемого лечения и реабилитации – с 4 месяцев до 1,5 лет и защищают человека от освобождения на весь период лечения. "Таким образом, система станет более справедливой", – считает Шмыгаль.

Кроме того, премьер напомнил, что новая система, которая изменит МСЕК, будет оцифрована. Ее главная цель, по словам Шмыгаля, – максимальная реабилитация и возвращение человека к активной жизни, а также адаптация рабочего места к его потребностям.

"Будут доступны опции дистанционной, заочной и выездной оценки", – заверил глава правительства. Практикующие врачи многопрофильных больниц в составе экспертных команд будут оценивать состояние пациента по одной из трех категорий:

устойчивое полное ограничение работоспособности;

устойчивое частичное ограничение работоспособности;

трудоспособное лицо.

"Мы стремимся достичь европейских стандартов эффективной реабилитации, где около половины людей после болезней или травм снова ведут активный образ жизни. При этом статус инвалидности сохраняется. Он подразумевает право на социальные услуги, реабилитацию, льготы и поддержку в трудоустройстве. Для тех, кто имеет инвалидность, ситуация не изменится", – объяснил премьер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. Более того, он подписал указ СНБО о ликвидации МСЭК уже до 31 декабря 2024 года. Кабмин в свою очередь подал на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

Предполагается, что уже с января 2025 года в Украине произойдут значительные изменения в медицинской системе. Ожидается, что функции МСЭК перейдут к кластерным и надкластерным больницам.

Как сообщал OBOZ.UA, такие решения были приняты после разоблачения скандальной руководительницы Хмельницкого областного центра МСЭК Татьяны Крупы. Тем временем в информпространстве "всплывают" все новые и новые примеры злоупотреблений чиновников таких комиссий.

Врачи МСЭК и чиновники в Украине уже долгое время оформляют на себя поместья, покупают недвижимость за границей и показывают миллионные состояния. Данные об их состояниях и активах приближенных лиц как минимум требуют внимательного изучения со стороны правоохранителей.

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