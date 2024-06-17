Выплаты матерям-одиночкам: как получить помощь и сколько платят в условиях военного положения

Социальная помощь одиноким матерям в Украине предоставляется на каждого ребенка с месяца подачи заявления и выплачивается ежемесячно до достижения ребенком 18 лет (или 23 лет, если ребенок учится), с размером пособия от 2100 до 2618 гривен в месяц. Выплаты продолжаются автоматически в условиях военного положения и граждане должны обновить документы в течение месяца после его завершения, чтобы сохранить право на помощь.

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OBOZ.UA разобрался, на какие выплаты могут рассчитывать матери-одиночки. А также, что будет с выплатами после окончания военного положения.

Для получения социальной помощи одиноким матерям необходимо предоставить пакет документов. В частности, в него входят:

справка о доходах: если в декларации доходов указаны доходы, информация о которых отсутствует в государственных органах социального страхования, необходимо представить соответствующую справку;

если в декларации доходов указаны доходы, информация о которых отсутствует в государственных органах социального страхования, необходимо представить соответствующую справку; выписка из государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения ребенка: этот документ подтверждает факт рождения ребенка и является обязательным для оказания помощи;

граждан о государственной регистрации рождения ребенка: этот документ подтверждает факт рождения ребенка и является обязательным для оказания помощи; копия свидетельства рождения ребенка: копия свидетельства является дополнительным подтверждением личности и возраста ребенка;

решение об усыновлении ребенка (для усыновителей): в случае усыновления ребенка необходимо представить решение суда об усыновлении;

(для усыновителей): в случае усыновления ребенка необходимо представить решение суда об усыновлении; документы, которые могут подтвердить указанный статус:

свидетельство о смерти второго родителя;

решение суда о признании второго родителя безвестно отсутствующим;

решение суда об объявлении второго родителя умершим;

решение суда о лишении родительских прав.

Условия оказания помощи

Пособие на детей одиноким матерям назначается на каждого ребенка с месяца подачи заявления со всеми необходимыми документами. Выплата производится ежемесячно до достижения ребенком 18-летнего возраста.

Если дети учатся по дневной форме в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, выплаты продолжаются до окончания учебных заведений. Но не дольше, чем до достижения 23 лет включительно.

Размер выплат

Размер пособия одиноким матерям определяется в зависимости от возраста ребенка и уровня доходов семьи. Согласно действующему законодательству, базовая сумма помощи составляет:

для детей до 6 лет: 2100 гривен в месяц;

для детей от 6 до 18 лет: 2618 гривен в месяц;

для детей от 18 до 23 лет, обучающихся: 2618 гривен в месяц.

Размер пособия может быть изменен в зависимости от доходов семьи. Если среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает прожиточный минимум, помощь оказывается в полном объеме. Если же доход превышает прожиточный минимум, пособие предоставляется как разница между прожиточным минимумом и фактическим доходом на члена семьи.

Специфика выплат в условиях военного положения

В условиях военного положения в Украине срок выплаты государственной социальной помощи, которая была назначена ранее, продлевается на период введения военного положения и один месяц после его прекращения или отмены. Выплаты производятся за полный месяц без необходимости обращения лица в структурные подразделения:

непрерывность выплат: выплата пособия не останавливается, даже если получатель пропустил срок его пересмотра. После завершения военного положения граждане должны обновить документы в течение месяца, чтобы продолжить помощь;

выплата пособия не останавливается, даже если получатель пропустил срок его пересмотра. После завершения военного положения граждане должны обновить документы в течение месяца, чтобы продолжить помощь; выплаты в регионах с неработающими отделами соцзащиты: в регионах, где отделы социальной защиты не работают, Сбербанк осуществляет выплаты денежных пособий, льгот и жилищных субсидий. Если люди не обратились за помощью в течение 60 календарных дней, средства вернутся в Минсоцполитику.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Польше с 1 октября вводится программа помощи родителям "babciowe", которая будет предоставлять выплаты семьям, где оба родителя работают или отправляют ребенка в детский сад. Иностранцы могут претендовать на эту помощь при наличии карты избитой с доступом к рынку труда, но пока нет точной информации о доступности этой программы для украинцев.

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