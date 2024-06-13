В Польше ввели новые выплаты для родителей: кому и сколько платят

В Польше с 1 октября вводится программа помощи родителям "babciowe", которая будет предоставлять выплаты семьям, где оба родителя работают или отправляют ребенка в детский сад. Иностранцы могут претендовать на эту помощь при наличии карты избитой с доступом к рынку труда, но пока нет точной информации о доступности этой программы для украинцев.

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Об этом пишет Polskie Radio. Программа официально называется "Активный родитель" и направлена на поддержку родителей, которые после рождения ребенка хотят вернуться на работу. Эти выплаты будут доступны не только родителям, но и другим лицам, помогающим в уходе за ребенком.

Что такое babciowe и как оно работает

Программа "Активный отец" предлагает три основных льгот для поддержки профессиональной деятельности родителей и воспитания ребенка. Такие как:

активные родители на работе;

активное участие в детском саду;

активное время на дому.

Чтобы получить помощь, родители должны заключить договор с членом семьи, который будет заботиться о ребенке. Выплаты предназначены для семей, в которых оба родителя работают и намерены воспользоваться услугами няни или близкого родственника.

Кто может рассчитывать на помощь babciowe

родители, работающие и привлекающие родственников или нянь в уход за ребенком: такие семьи будут получать 1500 злотых в месяц;

семьи, которые отправили ребенка в детский сад (ясли): в таком случае будут выплачивать 400 злотых в месяц;

один из родителей, остающийся с ребенком дома: сможет получать 500 злотых в месяц.

Условия программы "Активный отец" включают в себя несколько пунктов. А именно:

работать на условиях полной занятости , по контракту, заниматься экономической или сельскохозяйственной деятельностью;

, по контракту, заниматься экономической или сельскохозяйственной деятельностью; любой родственник, который согласится заботиться о ребенке, может стать получателем помощи;

может стать получателем помощи; иметь после рождения ребенка должна устроиться на постоянную работу или вернуться на предыдущую, а также получать доход, не ниже национальной минимальной заработной платы;

или вернуться на предыдущую, а также получать доход, если отец в декрете захочет вернуться на работу раньше, он также может рассчитывать на пособие. Выплаты действуют только в том случае, если ребенку не больше 36 месяцев.

Смогут ли украинцы получить помощь

В общем , иностранцы могут получать деньги по этой программе, но для этого необходимо иметь карту избитую с доступом к рынку труда и выполнять вышеуказанные критерии. Такие лица должны также иметь право на помощь 800+.

Относительно украинцев, прибывших в Польшу после начала полномасштабного вторжения, пока нет точной информации, будет ли им доступна эта программа. Важно отметить, что граждане Украины должны оформить статус PESEL UKR для легального пребывания и получения социальных выплат в Польше.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Польше с 1 июля 2024 года изменятся условия предоставления помощи украинским беженцам, в частности, отмена единовременной помощи в размере 300 злотых (3 тыс. грн) и введение новых правил получения номера PESEL. Однако срок действия временной защиты для украинцев продлен до 30 сентября 2025 года, что обеспечивает доступ к медицинским услугам и социальным выплатам.

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