Выплата 19 400 гривен на зиму: в Пенсионном фонде объяснили, куда звонить

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) упростил консультации по поводу единовременной выплаты 19 400 грн по программе "Зимняя поддержка" для уязвимых семей, которые живут в прифронтовых общинах. Чтобы узнать об условиях программы, праве на помощь и порядке ее оформления, теперь достаточно позвонить в контакт-центр ПФУ. Само же заявление подают офлайн – в Пенсионный фонд, ЦНАП или орган местного самоуправления.

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Об этом говорится в сообщении Главного управления ПФУ в Донецкой области. Контакт-центр ПФУ принимает звонки по номерам:

0 800 503 753;

(044) 281-08-70;

(044) 281-08-71.

После соединения нужно выбрать тему "Зимняя поддержка" и нажать "8". Специалист проверит, соответствует ли домохозяйство условиям программы, расскажет, куда подавать заявление и какие документы могут понадобиться.

Программа предусматривает единовременную выплату 19 400 грн на одно домохозяйство для прохождения отопительного сезона 2026/27 года. Деньги могут получить уязвимые семьи, которые фактически живут в прифронтовых общинах из официального перечня. Заявления принимают до 30 октября 2026 года.

Кто может получить 19 400 грн

Право на помощь имеет домохозяйство, в котором есть хотя бы один человек из определенных категорий. Это, в частности:

получатели пенсии по инвалидности;

получатели жилищной субсидии на коммунальные услуги или приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива;

одинокие нетрудоспособные пенсионеры;

получатели помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

одинокие матери, получающие соответствующую помощь;

дети, на которых назначена помощь при рождении;

многодетные семьи, получающие помощь на детей;

люди с инвалидностью с детства или дети с инвалидностью;

лица, не имеющие права на пенсию, или люди с инвалидностью, получающие государственную социальную помощь;

получатели государственной социальной помощи по уходу;

семьи с ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки, в детском доме семейного типа или приемной семье;

семьи патронатных воспитателей.

Деньги начисляют один раз на домохозяйство – независимо от количества его членов и оснований для получения помощи. Например, если в одной семье есть ВПЛ, человек с инвалидностью и многодетная семья, выплату не будут назначать по каждой категории. Общая сумма составит 19 400 грн.

Всего программой планируют охватить более 380 тыс. домохозяйств, или около 1 млн человек. На нее предусмотрели более 7,4 млрд грн. Средства предоставляют международные и национальные гуманитарные организации. Часть финансирования проходит через Гуманитарный счет Министерства социальной политики.

Как подать заявление

Заявление можно подать в Пенсионный фонд Украины, ЦНАП или сельский, поселковый либо городской совет. Решение принимает Пенсионный фонд. После этого деньги перечисляют на банковский счет или выплачивают наличными через "Укрпочту".

Программа имеет два порядка финансирования, но по каждому из них выплачивают одинаковую сумму – 19 400 грн. Один порядок действует за счет средств ЮНИСЕФ и Украинского Красного Креста через Гуманитарный счет Минсоцполитики. Другой финансируют УВКБ ООН и другие гуманитарные организации.

Порядок обращения зависит от того, к какому перечню относится община. Местные власти или Пенсионный фонд сообщат заявителю, по какому именно порядку будут оформлять помощь.

Подавать заявление сразу по двум порядкам не нужно. Данные проверят, а выплату все равно назначат только один раз.

Как сообщал OBOZ.UA, часть ВПЛ может автоматически потерять выплаты в октябре. Новые правила касаются не всех переселенцев.

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