Выманил 15 млн грн под видом инвестиций в крипту: Киберполиция разоблачила международного мошенника

Украинские правоохранители совместно с чешскими коллегами провели в Праге совместную операцию, в результате которой удалось разоблачить мошенника, который под видом криптоинвестиций выманил у жертвы более $655 тыс. (14,68 млн грн). Прямо в его квартире были изъяты криптокошельки и компьютеры с его электронным следом.

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Об этом сообщили в Киберполиции. Поиски самого злоумышленника продолжаются, поскольку задержать его не удалось.

Как действовала схема

Афера длилась с 2023 по 2025 год . Фигурант убедил жертву, что вложения в цифровые активы — это гарантированный способ получать стабильную пассивную прибыль.

. Фигурант убедил жертву, что вложения в цифровые активы — это гарантированный способ получать стабильную пассивную прибыль. Веря в успех инвестиций, потерпевший переводил свои сбережения в криптовалюту и перечислял их на указанные кошельки — в течение указанного периода псевдоконсультант присвоил более 655 тысяч долларов.

Подробности международной операции

С помощью анализа блокчейн-операций специалисты Киберполиции и Главного следственного управления Нацполиции установили, что все реквизиты на самом деле принадлежали самому мошеннику. Чтобы скрыть следы и затруднить розыск средств, он постоянно переводил активы между различными платформами и сервисами, дробил транзакции и запутывал маршруты.

Чешские полицейские подтвердили, что злоумышленник обосновался в Праге, после чего в его квартиру прибыли с обыском при участии украинских правоохранителей. В результате из квартиры фигуранта изъяли:

аппаратные криптокошельки и флеш-накопители;

и флеш-накопители; компьютеры, ноутбуки и смартфоны ;

; банковские карты и финансово-хозяйственные документы;

и финансово-хозяйственные документы; личные черновики и рукописные заметки.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Изъятая в ходе обыска техника и записи уже анализируются, чтобы подробно воссоздать схему вывода средств и привлечь фигуранта к ответственности.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о разоблачении в Украине преступной организации, которая под видом обучения инвестированию в криптовалюту выманивала деньги у людей через фиктивную платформу, рекламу в соцсетях и обещания быстрого заработка, обманув как минимум 988 человек на сумму более 1,1 млн долларов. Четырёх ключевых участников схемы уже задержали, им сообщили о подозрении, а санкции по инкриминируемым статьям предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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