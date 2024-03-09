Всем украинцам будут считать пенсию по новым правилам: к чему готовиться

В Украине проведут масштабную пенсионную реформу. Она предполагает введение двух составных частей будущей выплаты. Это должно позволить компенсировать девальвацию расчетной пенсии в результате устаревания зарплатной базы.

Заместитель министра соцполитики Дарья Марчак в интервью OBOZ.UA рассказала, что при разработке нововведений изучали опыт европейских стран, в частности Литвы. Собеседники в правительстве анонимно раскрыли несколько деталей по поводу того, какой будет модель будущей пенсионной системы в Украине. В Минсоцие пока от комментариев воздержались. Итак, пенсии украинцев после расчета по новой модели будут состоять из двух частей:

социальной (базовой) части + индивидуальной (персональной) части

Первая часть для всех будет одинаковой, вторая будет зависеть от стажа и зарплаты. Если вы проработали один год со средней зарплатой, то заработали 1 балл. Если же зарплата в два раза больше средней – один год дает сразу два балла. Балл может уменьшаться, если размер заработной платы меньше средней. У действующей пенсии есть схожий показатель – коэффициент оценки заработка. Однако в просчитываемой модели балл используют не просто для того, чтобы в зависимости от его размера уменьшить или увеличить среднюю за три года зарплату. Каждому баллу хотят дать денежную оценку.

К примеру, в Литве, опыт которой изучают в украинском правительстве, в прошлом году каждый пенсионный балл стоил 5,7 евро. То есть за 35 лет стажа со средней зарплатой размер "индивидуальной" пенсии составлял 199,5 евро. Вместе с тем базовый размер пенсии составлял 246,21 евро. То есть в прошлом году гражданин Литвы, вышедший на пенсию со средней зарплатой и 35 годами стажа, заработал на пенсию в размере 445,7 евро (18 536 грн).

Средняя же пенсия в этой стране составляет 575 евро. Здесь отметим, что речь идет только о пенсии по формуле, как и в Украине, в Литве также есть возможности получить дополнительные надбавки для разных категорий.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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