Всех водителей в Украине обяжут обменять водительские права? Что происходит на самом деле

Ряд украинских СМИ и Telegram-каналов опубликовал информацию о том, что в Верховную Раду якобы внесли законопроект об обязательном обмене водительских удостоверений, выданных до 2011 года (их срок действия – до 30 лет или даже неограничен). Но на самом деле этот законопроект отозвали еще весной этого года.

Речь идет о правительственном евроинтеграционном законопроекте №8082, который внесли в парламент еще в 2022 году – для гармонизации украинского законодательства с европейским он предусматривал установление срока действия водительских удостоверений от 5 до 10 лет (в зависимости от категории авто). Он не прошел ни одного чтения, а 17 июня его отозвали в связи с избранием нового правительства.

Но 1 октября ряд СМИ опубликовал информацию о внесении в Раду законопроекта о сокращении срока действия водительских удостоверений с возможным их обменом в сервисном центре МВД. Якобы лицам, которые в течение года со дня окончания срока действия не обменяют права, потом придется делать это только после сдачи теоретического и практического экзаменов.

"Все это может создать гораздо больше коррупционных рисков, создать новые схемы, которые будут введены в каждом сервисном центре для получения средств, и все это, конечно, вызовет большое возмущение у населения. Поэтому данный законопроект был отозван", – заявил телеканалу "Киев" адвокат Богдан Кушнир.

Он предположил, что в будущем власти снова зарегистрируют этот или доработанный законопроект (кроме ограничения срока регистрации, это может быть добавление новых категорий за отдельную плату и рост стоимости). Но на данный момент об обязательном обмене водительских удостоверений речь не идет.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине участились случаи мошенничества под предлогом изготовления якобы настоящих документов на авто. Злоумышленники собирают деньги на "быстрые услуги" по получению водительских удостоверений, открытие дополнительных категорий на управление и продажу номерных знаков.

