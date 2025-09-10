Украинцам предлагают водительские права, а потом воруют деньги: разоблачена мошенническая схема

В Украине участились мошенничества под предлогом изготовления якобы настоящих документов на авто. Злоумышленники собирают деньги на "быстрые услуги" по получению водительских удостоверений, открытие дополнительных категорий на управление и продажу номерных знаков.

Об этом сообщили в сервисном центре МВД. Сейчас сотрудники центра и Киберполиции непрерывно мониторят интернет и выявляют мошеннические ресурсы.

Как действует схема

Жертв мошенники ищут преимущественно в соцсетях Instagram, Facebook, TikTok и других ресурсах, где оставляют ссылки с предложениями приобрести фальшивые документы водителя или номерные знаки, а также открыть дополнительную водительскую категорию. Часто они просто исчезают с деньгами.

Даже если пользователи получат поддельные документы, они не будут отображаться в государственных реестрах, приложении Дія или в Кабинете водителя. Таких водителей обнаруживают на дорогах патрульные полицейские.

Кроме того, мошенники также используют фишинговые сайты, имитирующие официальный веб-ресурс Главного сервисного центра МВД. Пользователи добровольно передают им деньги и оставляют собственные персональные данные для дальнейшего незаконного использования.

Как борются с такими мошенниками в Украине

Главный сервисный центр МВД ежемесячно направляет Киберполиции письмо с выявленными ссылками от злоумышленников. Таким образом в августе:

3 учетные записи были удалены;

выявлено 26 новых ячеек, которые ранее не обрабатывались киберполицией;

18 групп (23 ссылки) – в работе;

1 группа (2 ссылки) – передана на обработку.

"Единственный способ получить водительское удостоверение – сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД, пройти практическую подготовку в автошколе и сдать практический экзамен в сервисном центре МВД", – отметили в министерстве.

Использование заведомо поддельного документа является нарушением, за которое, согласно ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, предусматривается штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, пробационный надзор на срок до двух лет или ограничением свободы на тот же срок.

Проверить подлинность документов можно через онлайн-сервис проверки документов на официальном веб-сайте сервисного центра.

